Sebastián Cejas muestra las heridas de guerra por ser arquero: “Ninguna fue en Colo Colo, ni me pateaban al arco”

El ex portero de Colo Colo Sebastián Cejas, en conversación con DaleAlbo Radio, mostró las heridas de guerra que le dejó ser arquero profesional, pues los dedos meñiques de sus dos manos están completamente chuecos tras largos años de carrera.

“Ya me voy a operar, algún día lo voy a hacer. No me duele, pero por ahí no puede cerrar bien la mano. Tengo que operarme, para hacerlo tiene que ir una prótesis especial, es todo un tema”, afirmó.

“Son gajes del oficial. Estoy acostumbrado, por ahí cuando me meto las manos a los bolsillos me queda el dedito afuera”, complementó.

Sebastián Cejas mostrando sus heridas de guerra.

Pero eso no fue todo, porque admitió que estas “heridas de guerra” no se las realizó en Chile: “estás me las hice acá jugando en Argentina y una me la resentí en Italia. Ninguna fue en Chile, si en Chile ni me pateaban al arco, el equipo era tan bueno que no me pateaban nunca (risas)”.

Recordemos que Cejas estuvo durante un año bajo los tres palos del Cacique y se consagró con dos títulos nacionales (Apertura 2006 y Clausura 2007), además de ser subcampeón de la Copa Sudamericana 2006.