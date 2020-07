David Henríquez se avergüenza de su gesto obsceno en Colo Colo: "Mis hijos me lo muestran y no lo quiero ver"

David Henríquez era un pilard fundamental en la columna vertebral de Colo Colo en la era Claudio Borghi. Tetracampeón y subcampeón de Copa Sudamericana son sus pálmares con el Cacique.

Uno de los momentos más vergonzosos para él en el Cacique fue su gesto obsceno contra Liga de Quito cuando lo expulsaron el año 2007 lo realizó en un partido en Ecuador por Copa Libertadores.

En la actualidad, a través de las redes sociales, este momento se hizo viral y en su momento también dio que hablar. En conversación con el Instagram Live de Catenaccio Sports, el ex capitán de Colo Colo lo recordó.

"Como decía el Mota González, yo soy tripolar, no soy bipolar, soy tripolar, adentro de la cancha me transformaba. Hay muchas cosas de las que ma arrepiento. Hace poco me llegó por Instagram una reproducción mía de cuando me echaron una vez en Quito", comenzó.

"Es una de las cosas que más me averguenzo de mi vida futbolística. Me lo mostraban mis hijos ahora y les decía 'no lo quiero ver'", sentenció David Henríquez en el Instagram Live.

David Henríquez en Colo Colo