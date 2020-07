Jorge Valdivia cae con todo: "Mario Salas no se la pudo en Colo Colo"

Jorge Valdivia está pronto a debutar en su nuevo equipo, el Mazatlan de México, pero no olvida su inesperada salida de Colo Colo y la mala relación que tuvo con Mario Salas.

En conversación con ADN, el Mago dio pinceladas de lo que vivió junto al Comandante y critica la forma en que se manejó en el camarín albo.

"Considero que cuando los entrenadores quieren controlar tu vida, metiéndose en cosas personales, ya pasan a tener conflictos. Y como todo en la vida. Si tu jefe te dice que te acuestes a las 10, puta, es mi vida y a mí cóbrame de la puerta del trabajo adentro. Eso es algo que no transo", partió diciendo el 10.

Mario Salas junto a Jorge Valdivia en la Copa Fox de Viña (Agencia Uno)

Agregando que "ahí yo no comparto y no estoy de acuerdo en cómo se manejó Mario Salas en Colo Colo. Y en lo futbolístico, es poquito lo que pudo hacer. A Guede se le criticó mucho por cambiar el sistema, la manera en que jugaba en Palestino, pero es uno de los entrenadores más exitosos en lo que va en Colo Colo".

El Mago no se anda con medias tintas y hace un resumen del paso de Mario Salas por el cuadro albo. "Es un entrenador que fue exitoso en Católica, le fue bien en Perú, pero en Colo Colo no se la pudo", aseguró.

Sobre su no contuinidad, Valdivia afirma que "a la gente que estaba a cargo del tema de mi renovación decidió que no estaba en los planes para continuar. Es simple, no creo que sea porque era de los de mayor edad o, como dicen ustedes, los cabrones. Me resulta gracioso cuando dicen que los cabrones se apoderan del camarín, pero son esos mismo que después dan la cara por los jóvenes, que no los critican".