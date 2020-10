Kalule Meléndez y el peligro de Colo Colo por descender: "Todo puede pasar. Ojalá que no"

Colo Colo sufrió ayer un duro golpe tras quedar fuera de Copa Libertadores antes Jorge Wilstermann de Bolivia, por lo que desde hoy todas su energía deben concentrarse en el plano nacional, donde tampoco lo pasan bien.

Pese a que el arribo de Gustavo Quinteros le dio un breve aire de cambio al club, lo cierto es que apenas lleva un par de días al mando del Cacique, y con el equipo penúltimo en la tabla de posiciones el descenso es un peligro latente.

En ese contexto, Rodrigo Meléndez, histórico de Colo Colo, tuvo un sincero diálogo con La Tercera, donde abordó sin tapujos el difícil escenario que enfrenta su ex equipo en el terreno local, donde perder la categoría es un riesgo real:

"Es que todo puede pasar. Ojalá que no. Vuelvo a decir que soy muy respetuoso de las instituciones que me dieron la posibilidad de trabajar y Colo Colo fue una de ellas", comentó el ex jugador.

Además Kalule se mostró positivo y cree que la situación de los albos es reversible, y que el club puede mejorar si trabajan todos juntos y remando hacia el mismo lado:

"Lo importante es sobrellevarlo de la mejor manera como club, como institución, como equipo, de manera unida y poder salir adelante. Eso es lo que no siempre quiere para ellos, porque soy un agradecido de Colo Colo siempre. Espero que le vaya bien", reveló Meléndez.

Pese a sus buenos deseos para la escuadra de Gustavo Quinteros, el entrenador de Deportes Colina aseguró no sentirse con el derecho de aconsejar al plantel y la institución respecto de su complejo pasar:

"Colo Colo es una presión día a día, semana a semana, por la caja de resonancia que tiene. Es lo que he dicho siempre. No puedo opinar ni dar algún consejo de la situación que está viviendo ahora, porque no me corresponde y no sé si pasa o no pasa algo en la interna", comentó Kalule.