Matías Zaldivia está cerca de dar un verdadero batacazo en este mercado de pases del fútbol chileno. El ex defensor de Colo Colo está a detalles de firmar en Universidad de Chile, cruzando la vereda entre clásico rivales tras estar siete años en el Cacique.

Pese a este nuevo paso que está a punto de dar el defensor nacionalizado chileno, hay quienes le quitan presión al considerar que nunca fue un referente para los albos.

Así mismo opina el histórico Raúl Ormeño, quien en charla con RedGol afirmó que “yo no lo haría, porque a diferencia de Zaldivia, yo nací y me crie en Colo Colo. Lo de Zaldivia no es tan grave, porque tiene que velar por su futuro y es un tipo profesional”.

“Matías Zaldivia estuvo seis años en Colo Colo y no lo encuentro un referente. No es tan grave que lo haga. Además es un tipo profesional y tiene que ver por su futuro”, concluyó el campeón de la Libertadores 1991.

Zaldivia llegó a inicios del 2016 a Colo Colo, donde jugó 152 partidos y anotó siete goles. Lamentablemente, las lesiones mermaron mucho su presencia en el primer equipo albo con un registro de alrededor 80 partidos sin jugar.