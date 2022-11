Colo Colo trabaja intensamente en lo que será la temporada 2023, en la que tienen tres importantes desafíos por delante. El Cacique espera sumar refuerzos para pelear en todos los frentes, siendo Ramiro González otra vez uno de los nombres que está en carpeta.

El defensor, con pasado en Unión Española y que hasta semanas atrás vestía los colores de Platense en el fútbol argentino, es uno de los jugadores solicidatos por Gustavo Quinteros para el año que viene. Aunque su arribo no ha estado lejos de la polémica.

Colo Colo ya intentó fichar a Ramiro González a comienzos del 2022, durante la pretemporada en Argentina, pero problemas físicos hicieron imposible su llegada. Una complicación crónica en su rodilla hicieron que el cuerpo médico desechara la opción, aunque tiempo después jugó sin problemas.

Ahora, la idea es que se realice las pruebas en Chile y así poder determinar definitivamente si puede firmar o no con los albos. Gustavo Quinteros lo quiere sí o sí en sus filas, por lo que ya se hacen esfuerzos en el estadio Monumental.

Aunque pese a todo esto, el jugador prefiere jugar al misterio. En conversación con La Tercera, reconoció que por ahora no sabe de acercamientos.

"Yo no he sabido nada, estoy de vacaciones. Hace dos semanas que terminamos el campeonato argentino, he estado trabajando y descansando. Pero no he hablado con mi representante sobre un supuesto interés de Colo Colo, estoy tranquilo", lanzó.

Aunque pese a esto, se mostró ilusionado de que se concrete. "No lo voy a esconder, sería un lindo desafío llegar finalmente a Colo Colo. La vez anterior no se dio la opción de llegar, así que por ahora no hay mucho más que decir al respecto".

Colo Colo espera tener a todos sus jugadores antes de la pretemporada

Mientras Colo Colo define lo que pasará con Ramiro González, Gustavo Quinteros espera que cumplan con lo que pidió. El técnico desea tener a todo el plantel antes de la pretemporada 2023, para así preparar con todo los desafíos que tendrán por delante.

El Cacique tendrá vacaciones una vez finalicen los amistosos con el Real Betis, para luego volver a fin de año. De hecho, se espera que sea el día 26 de diciembre cuando los albos se junten para dar inicio a la preparación de la próxima campaña.

