Se acabó la espera de Cristián Zavala. Después de muchas negociaciones, el rapidísimo extremo de Colo Colo cerró su préstamo a Curicó Unido, donde jugará en la histórica temporada 2023 que deben afrontar los Torteros, con una participación en la Copa Libertadores incluida. Este viernes 27 de enero, la Bala sacó sus pertenencias del estadio Monumental y se despidió de sus compañeros para continuar con su camino.

Y Gustavo Quinteros, el director técnico del Cacique, hizo un análisis respecto de la situación que vivió el puentealtino en el club, donde no pudo gozar de la titularidad indiscutida en ningún momento, una de las metas que llevó al estadio Monumental cuando llegó ahí desde Deportes Melipilla.

"Estuve de acuerdo con que viniera, tiene condiciones, pero a veces eso no lo puede mostrar todo o no le sale bien o no tiene oportunidades por distintos motivos", afirmó el DT argentino boliviano en una respuesta donde puso en la mesa distintos casos que ha tenido en el plantel del Eterno Campeón.

El ex seleccionador de Ecuador y Bolivia añadió que "en ese puesto jugó mucho Gabriel Costa, que hizo como 13 goles y estuvo siempre. No era fácil ganarse un lugar. Y a veces los jóvenes cuando llegan al club esperan jugar todos los partidos. A veces, hay que lucharla mucho".

Quinteros se acuerda de Solari y Vicho Pizarro para analizar a Zavala

Quinteros tuvo varias palabras más en este desglose que hizo de la estadía de Cristián Zavala en Pedrero. "No solo pasó con él, sino con otros que no tienen la paciencia de seguir luchando, peleando y ganarse un lugar como lo hizo Solari o Vicho Pizarro. Ellos empezaron desde abajo, fueron suplentes, jugaban medio tiempo y después se ganaron un lugar", rememoró el oriundo de Cafferatta, Santa Fe.

"A Vicho lo llevamos como 19 veces como el número 20 en las concentraciones y nunca bajó los brazos. Terminó jugando bien en copas internacionales, en el torneo, fue campeón jugando. Son ejemplos que los demás tienen que tomar. Los que vienen a este club grande, donde tiene que pelear con más de uno, y los chicos que salen de abajo que a veces están equivocados porque el mundo dice que son buenos para jugar, pero el lugar hay que ganárselo día a día, con esfuerzo", rayó la cancha Gustavo Quinteros.

¿Hubo más? Sí. "Les deseo todo lo mejor a todos los que se tienen o prefieren irse. Que maduren y que cuando vuelvan sea con más experiencia para aprovechar las oportunidades y ser importantes", culminó el otrora zaguero de la selección de Bolivia, con la que jugó el Mundial de Estados Unidos 1994.