Colo Colo cierra su temporada este domingo y ya comienza a pensar en el 2023. Tras coronarse campeón, en el Cacique se viene una reestructuración en la que saldrán algunos jugadores. Y el primero en despedirse es Carlo Villanueva.

El volante, parte de los canteranos que han subido al primer equipo en los últimos años, no seguirá en los albos en la próxima temporada. Así lo confirmó el propio jugador, quien tuvo un emotivo adiós en sus redes sociales.

Si bien en el arribo de Gustavo Quinteros comenzó a tener protagonismo, durante el último año las lesiones y su rendimiento le pasaron la cuenta. Fue así como dejó de sumar minutos en la cancha y miró todo desde lejos desde finales de mayo.

Su contrato termina al finalizar la campaña del 2022 y era uno de los que se esperaba renovaran por un tiempo más. No obstante, todo indica que el club le permitirá salir libre y así busque continuidad para su joven carrera en otro lado.

En la previa del duelo con Ñublense este domingo, Gustavo Quinteros entregó la lista de citados y el mediocampista no apareció. Esto ya adelantaba el final de su aventura en los albos, pero nadie imaginó que antes del duelo sacaría la voz.

A través de su cuenta de Instagram, Carlo Villanueva confirmó su salida de Colo Colo para buscar nuevos desafíos. "Hoy me toca despedirme del club de mis amores al cual le tengo un cariño gigante por haberme formado y haberme entregado las mejores herramientas para avanzar en mi carrera".

"Me voy con nostalgia porque sé que pude dar mucho más de mí, pero me tocó aprender muchísimo. Quiero dar las gracias a cada persona que vivió mi proceso y me ayudó a llegar mi objetivo. Espero volver algún día con la madurez correspondiente y volver a ser campeón con la camiseta mas linda de este país", agregó.

Con esto, Carlo Villanueva cierra su etapa en el Cacique y mira al 2023 para darle continuidad a su carrera. Con 23 años, tendrá la tarea de encontrar un nuevo club para así demostrar que tiene con qué mostrarse en el fútbol chileno.

Esta es la primera baja oficial de Colo Colo para el 2023. Ahora queda definir lo que pasará con las renovaciones y el caso de Matías Zaldivia, quien también termina contrato y apunta a partir después de un exitoso paso por los pastos del estadio Monumental.

Revisa el emotivo adiós de Carlo Villanueva a Colo Colo