Patricio Yáñez y la salida de Mario Salas de Colo Colo: "El plantel ahora está poniendo más"

Cuando todavía no se cumplen tres semanas desde la salida de Mario Salas de la banca de Colo Colo, el cuadro albo muestra un repunte en materia de resultados: empató con Universidad de Concepción, perdió con Jorge Wilstermann, y luego derrotó a La Serena y a Athletico Paranaense.

Un indicio que no es antojadizo para Patricio Yáñez, quien se refirió en Deportes en Agricultura a la actitud que ha tomado el equipo tras el despido del Comandante y la llegada de Gualberto Jara como entrenador interino, y a las últimas declaraciones de Esteban Paredes.

"Todos hablan ahora, a mí me llama la atención. Todos quieren participar. Cuando estaba Mario Salas, ninguno quería hablar, todos callados y ahora todo el mundo saca la voz, lo cual me indica a mí que la relación con Mario Salas no era buena", reflexionó el mundialista chileno.

Para Yáñez, el cambio de actitud es evidente: "El jugador ya no entendía lo que Salas quería futbolísticamente y como dice Esteban Paredes, los técnicos se van por malos resultados, pero los malos resultados se dan porque los jugadores no funcionan. Y (los jugadores) en varias oportunidades quedan al margen de la responsabilidad".

"Veo a un Colo Colo, más allá de que se haya ido un técnico, como que ahora sí le estoy poniendo todo, que tras la salida de Mario Salas le pongo más (...). Hay una posición del técnico que tal vez no comparto, tengo diferencias con el técnico, sacó el técnico, llega otro técnico y ahora sí, compadre, ahora sí corro más", explicó.

Colo Colo no jugará este fin de semana por la octava fecha del Campeonato Nacional, debido a que su encuentro ante Santiago Wanderers quedó postergado para favorecer la preparación para el encuentro contra Peñarol por la Copa Libertadores, duelo que también fue aplazado, pero por el coronavirus.