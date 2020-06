Neymar recuerda su golazo y expulsión ante Colo Colo: "Nadie sabía que no podía celebrar con una máscara, estaba asqueado"

En 2011 Colo Colo se enfrentó al Santos en Brasil por la cuarta fecha del Grupo 5 de la Copa Libertadores. Frente al Cacique esta un joven Neymar, quien se despachó el 3-0 parcial a los 51’ tras los goles de Elano y Danilo.

Naymar celebró su golazo poniéndose una máscara de su mismo rostro, pero el árbitro uruguayo, Roberto Silvera, le mostró la segunda amarilla y se fue expulsado.

“Hoy nos reímos, pero en ese momento me volví completamente loco. Nadie sabía que no podía celebrar así porque me darían amarilla. Estaba asqueado, loco. Incluso intenté decirle al juez que la máscara era mía, que no era para tanto, pero no hubo forma”, dijo Neymar a su canal oficial de YouTube recordando ese duelo contra Colo Colo.

La expulsión de Neymar le dio chances al cuadro chileno, que descontó por intermedio de Patricio Jerez y Diego Rubio, pero sólo sirvió para maquillar el 3-2 final.

Neymar frente a Colo Colo en Copa Libertadores.