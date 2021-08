Papá de Thiago Vecino enloquece con su posible llegada a Colo Colo: "Es uno de los grandes de América"

Colo Colo quiere un centrodelantero en este mercado de fichajes y son varios los nombres que más han sonado, siendo uno de ellos el de Thiago Vecino, quien es uno de los principales planes del equipo para esta posición junto el experimentado boliviano Marcelo Moreno Martins.

Su padre, Servando Vecino, conoce a la perfección el fútbol chileno pues a finales de los 80 y principios de los 90 vistió las camisetas de Deportes La Serena, Santiago Wanderers y Fernández Vial, por lo que sabe lo que significa la posibilidad de que su hijo llegue al Cacique.

El uruguayo mostró toda la alegría de que la posibilidad de concretarse este fichaje se presente. "Es muy importante que suene el nombre de él ahí. Colo Colo es uno de los grandes de América, entonces cómo no voy a estar orgulloso", comentó Vecino padre a través de una entrevista con Redgol.

Sin embargo, aún no hay nada claro en oficializar un movimiento que agilice la llegada del atacante a Macul. "Todavía no hay una ninguna decisión de que él salga todavía. No sé en qué situación está pero todavía no hemos tenido una respuesta de Nacional, todo son rumores, pero no hay nada confirmado. A él se le termina el contrato ahora el 31 de diciembre en Nacional", añadió.

Por su parte, su agente, Sebastián Taborda, también fue cauteloso con respecto a este tema. "Por ahora no se comunicó nadie conmigo. El chico está en el mercado porque queremos que juegue, se está dando un fenómeno en Nacional que no es habitual que hay un Bergessio de 35 años que está haciendo 25 goles por campeonato y Vecino, un chico joven de excelente condicones, está siendo tapado. Estamos buscando alternativas y lógicamente puede ser un equipo que nos interese pero hasta ahora no tenemos contacto".