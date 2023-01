El defensor uruguayo analizó la goleada de 5-1 sufrida por los albos ante O’Higgins en Rancagua. “Fueron un par de centros al área donde no estuvimos atentos”, argumentó el Peluca.

Colo Colo tuvo una tarde para el olvido en su visita a Rancagua. Los albos cayeron goleados por 5-1 ante O’Higgins en El Teniente en un partido donde mostraron debilidades alarmantes en defensa y una nula capacidad de respuesta ante el vendaval de goles celestes en la segunda mitad del partido.

Uno que sufrió más de la cuenta este encuentro fue el defensor Maximiliano Falcón, quien tras el compromiso afirmó a los medios presentes que “fue un partido ingrato. No hubo una diferencia abismal para tantos goles. Pasó por actitud, lo remarqué entre mis compañeros y cada uno hace su autocrítica después y mirará el partido en su casa”.

“No puedo decir mucho más, hay que dar vuelta la página, porque el campeonato va a ser duro. Todos los equipos van a jugar así, así que dar vuelta la página, sacar lo positivo que se hizo y aprender de los errores”, agregó.

En ese sentido, el Peluca fue enfático en reiterar que “no hubo gran diferencia. Fueron un par de centros al área donde no estuvimos atentos, donde los centros fueron de segundas pelotas que ganaron en los duelos y nosotros sabemos que el que gana más duelos, gana los partidos. Hay que meter más actitud y seguir adelante”.

Los goles del O'Higgins 5-1 Colo Colo:

Además el uruguayo pidió más paciencia con los refuerzos de este 2023, al señalar que “tienen que adaptarse al sistema de juego que pide Gustavo Quinteros en la presión y ser un equipo corto. No es fácil, uno se demora un par de partidos. Con actitud le vamos a dar vuelta la mano”.

Para finalizar entregó detalles de su lesión al intentar despejar de chilena un balón, afirmando que “fue un esguince medial del codo, según me dijo el doctor. Uno no quiere salir, después fue incómodo, pero lo más importante es el equipo, yo estoy bien. Hay que dar vuelta la página, fue un golpe duro, ya que no estamos acostumbrados a estos resultados. Estamos tristes”.

El próximo desafío de Colo Colo por el torneo será ante Ñublense el próximo lunes 6 de febrero desde 19:00 horas en el Estadio Monumental, donde una nueva derrota podría dar inicio a la primera crisis del Cacique en este 2023.