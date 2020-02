Mario Salas se molesta por término de partido con la UC: "En 20 minutos puedo dar vuelta el resultado"

Luego de mantenerse en silencio tras los incidentes en el partido ante Universidad Católica, Mario Salas habló en una extensa conferencia con los medios. El comandante se refirió a lo ocurrido y se mostró molesto por la decisión de la ANFP de dar por terminado el partido y no jugar los 20 minutos restantes.

"Me parece extraña. Uno trata de medir las cosas con la misma vara. Me parece que se saca la resolución del Coquimbo - Audax y ese se va a jugar. Parece que es solo por los minutos que quedan. En 20 minutos puedo dar vuelta el resultado. Nos quedamos con las ganas de poder jugarlos", comenzó explicando.

"Ahora, es evaluable lo futbolístico, pero me causa extrañeza la situación de que a uno sí y a otro no. ¿Cuál es el parámetro para tomar la medida? La gente entró a la cancha, en San Carlos también. Rompieron una reja, las cámaras. Hay una serie de cosas que aquí no pasaron y son igual de graves. Me parece que se midió con vara distinta", agregó.

Además, Salas insistió en que ante el peligro latente de este tipo de situaciones, no debería seguir el torneo. "En condición de que se lance un proyectil o piedras, que no se puede garantizar la seguridad de los jugadores, no se puede jugar. No voy a poner a mis jugadores a que pase algo más como a Nico. Allá mis pares. Me encanta el fútbol, pero primero está la seguridad de mis jugadores. No voy a exponer una vida por lucas".

Finalmetne, el técnico albo dio luces de cómo sería mejor evitar este tipo de problemas. "La seguridad privada tiene que ser distinta. Nos han dado muestra que tienen que cambiar en cuanto al perfil del guardia. Debería ser profesional, un tipo que tenga capacidad física para neutralizar y también profesional para recurrir a herramientas en este tipo de situaciones".