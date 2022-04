Colo Colo y Unión La Calera dieron el vamos a la octava fecha del Campeonato Nacional con un Cacique a toda orquesta: tras un comienzo algo dubitativo, el equipo de Gustavo Quinteros aprovechó y provocó muchos errores defensivos de la visita en Pedrero y se impuso por 4-0 con goles de Gabriel Costa de tiro libre, Pablo Solari y doblete de Marcos Bolados. Hasta pudo aumentar ya que al antofagastino le anularon uno y Juan Martín Lucero perdió un penal.

Tras el encuentro, Bolados analizó con TNT Sports que “me cuesta hacer goles y el que me anularon estaba muy lindo, me llevaba la pelota a la casa pero no fue así. Estoy feliz, contento, uno no está jugando y debe prepararse de la mejor manera para responder, esa es mi mentalidad. Así ganamos todos”.

Además, adelantó que “hacer hartos goles siempre es bueno para el equipo y trabajamos para eso. Ansioso ahora por el debut en la Copa Libertadores”.

Colo Colo ahora debe viajar a Brasil para enfrentar a Fortaleza en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Dicho partido será el próximo jueves 7 de abril a las 18:00 horas.

Por su parte, en el Campeonato Nacional volverá a la acción el domingo 10 del mismo para chocar con Unión Española en el estadio Santa Laura.