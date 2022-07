El Cacique juega un importante partido este martes ante Inter por Copa Sudamericana, y aunque tienen ventaja tras ganar con un contundente 2-0 en la ida Marcelo Barticciotto no se relaja. Por eso, el ídolo albo reconoció en Al Aire Libre en Cooperativa los puntos a tener resguardos.

El histórico exdelantero y exentrenador del Cacique habló en Al Aire Libre en Cooperativa sobre la opción de que Gustavo Quinteros tire toda la carne a la parrila en su once inicial y tuvo palabras para referirse a lo que será la reacomodación del esquema. Y también aprovechó para dar un consejo de resguardo.

"Yo no sería tan categórico con que va a jugar Bouzat, yo le dejaría una ventanita abierta a Vicente Pizarro. Y si lo hace Bouzat, Colo Colo tiene que tener mucho cuidado, porque yo tiendo a pensar que con Bouzat y Costa de enganche, en el lugar de Gil y Gil mas retrocedido, a mi me parece que es un equipo más ofensivo", explicó de entrada.

"El otro día Fuentes con Pavez jugaron casi como dos volantes centrales, y hoy me parece que Colo Colo va a tener que tener ese resguardo", añadió.

Tras eso, el campeón de la Copa Libertadore 1991 señaló que "Gil, por escencia, es un volante mixto, y eso quiere decir que cuando tiene la pelota, se corta, rompe líneas y pasa a juntarse con los volantes ofensivos, y yo no sé si lo va a poder hacer hoy".

"Entonces Colo Colo va a tener que tomar resguardos en esa mitad de cancha, y sobre todo por el retroceso de los extremos, que son Solari y Bouzat, van a tener que colaborar cuando Colo Colo no tenga la pelota. No digo que se tenga que defender, pero si tiene que tener cuidado y precaución", advirtió.

Con respecto a la formación en sí, Barti destaca que "son tres cambios posicionales que te cambian un poco la estructura del equipo, el sistema. Con Pizarro solo ahí se cambiaba él por Fuentes y seguías teniendo el mismo equipo que en la ida de local en el Monumental, que Colo Colo lo hizo muy bien".

El recuerdo de uno de los pocos triunfos albos en Brasil para aleonar

El fútbol chileno en general no ha festejado mucho cuando se trata de jugar en tierras cariocas, y visitando a rivales brasileños Colo Colo solo ha tenido 4 triunfos. Uno de ellos fue el 3 de marzo de 2009 con una histórica presentación ante Palmeiras para ganarle 3-0, y Barticciotto era el técnico.

Por eso, en Al Aire Libre en Cooperativa, el "7 del pueblo" recordó la hazaña de los suyos para invitar a los de Gustavo Quinteros a hacer lo mismo. "Yo recuerdo que no cambiamos la disposición, a mí me gustaba salir a buscar los partidos y a mí siempre me gustó el juego ofensivo más allá de tomar ciertos recaudos, sabíamos que iba a ser muy difícil", indicó.

Tras eso, resalta que "lo que sí hice en Brasil fue tratar de ponerle un poco de énfasis a, al revés de Inter, tener un poco la pelota, no perderla y tratar de cuando la recuperábamos juntar tres o cuatro pases seguidos, porque si uno la recupera y enseguida quiere meter un pelotazo o jugar demasiado vertical, la termina perdiendo".

Así, explica que "lo hicimos a la perfección. Fue un gran partido de Macnely, del Chino Millar, de Lucas Barrios, jugó el chico Carranza ese día, y la verdad es que hicimos un gran partido. Prácticamente no tuvimos muchos errores, más allá del gol de ellos".

Para cerrar, Barti avisa que "para ganar hay que hacer un gran partido, hay que hacer un partido que raye lo perfecto, porque sino no te dan tregua, en un momento sufrimos y esto yo lo digo siempre, los partidos tienen eso, a veces te favorecen a ti y otras al rival, pero en el momento que el rival tiene supremacía hay que tratar de aguantarlo lo mejor que se pueda y no cometer errores, y lo hicimos".

"Yo creo que Colo Colo debería hacer eso hoy, en los momentos que van a ser del rival, cuando se tenga que defender lo va a tener que hacer sin cometer errores", concluyó.