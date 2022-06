Colo Colo salió al mercado y una de las opciones para reforzar la delantera es Leandro Benegas. Así lo reconoció el propio entrenador del Cacique, Gustavo Quinteros. Al ser consultado por la opción del Toro y de Diego Rubio, el DT manifestó que “los dos jugadores están dentro de una carpeta de posibles incorporaciones. Después viene el tema contractual y económico, donde yo no participo”.

Y el tema ya cruzó la cordillera y llegó a oídos de Benegas quien, por ahora, es cauto. “Son rumores, nadie de Colo Colo se ha comunicado conmigo. Han salido varias noticias, no hay nada claro sobre ese tema. No puedo darte una decisión o algo que tenga pensado porque estamos hablando sobre supuestos”, comentó a Radio Continental de Argentina.

Asimismo, el ex Universidad de Chile dijo que “algo que me faltaba en mi etapa como futbolista es jugar en Argentina, el lugar donde nací. Estoy disfrutando al máximo todo, la adrenalina y la presión me encantan. Me encuentro bien, con mucha energía”.

Por ahora, y dada la rápida recuperación de Brayan Cortés, la idea en Colo Colo es ir por Ramiro González como relevo de Emiliano Amor, Martín Rodríguez y Leandro Benegas como primera opción para ser sustituto de Juan Martín Lucero, dado el pobre nivel de un Christian Santos al que le buscan salida. Además, se abre un cuarto cupo si Pablo Solari es vendido al América de México y ahí la opción es Yorman Zapata, de Magallanes.

Leandro Benegas, de 33 años, llegó a Independiente tras casi una década en Chile, donde defendió las camisetas de Unión La Calera, Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y Curicó Unido. Antes, desfiló por Independiente Rivadavia, club que lo vio nacer en el fútbol, Huracán, la CAI, Deportivo Armenio y Deportivo Laferrere.