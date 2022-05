Colo Colo finalizó su primer semestre con un 0-0 ante Ñublense que dejó tres punteros en el Campeonato Nacional: los albos, los chillanejos y la Unión Española, que empató ante Unión La Calera en la ultima fecha de la rueda inicial del torneo criollo. Ahora vienen unas pequeñas vacaciones, intertemporada y se abre el mercado, dejando a los equipos incorporar tres futbolistas, ventana que Gustavo Quinteros quiere aprovechar y con todo.

“Queremos incorporar jugadores. Tenemos un rival complicado ida y vuelta en Sudamericana. Con algún jugador más podemos ser más competitivos, sin dejar de lado el torneo local. Debemos estar fuertes para cuando juguemos esa llave y también para el Campeonato Nacional, que es nuestro objetivo principal”, advirtió el DT de Colo Colo en conferencia de prensa tras el partido ante los Diablos Rojos.

De paso, confirmó que estaría feliz con Martín Rodríguez, quien terminó contrato con el Altay Spor de Turquía y está libre, y apuntó también a la lesión de Brayan Cortés. “Hablar de posiciones hoy no me gustaría. El nombre de Martín Rodríguez siempre estuvo ahí, siempre fue un refuerzo para nosotros, llegó con Gil y bueno, se tuvo que ir rápido. Es un refuerzo que partió y nos gustaría tenerlo. Hay que analizar bien, Cortés se va a recuperar pronto pero no sé cuánto tiempo, si va a llegar para la Sudamericana. Tenemos a Amor que tendrá un tiempo más largo, se sentía bien, arriesgó, quería jugar y bueno, a veces los jugadores de fútbol, y también me tocó cuando jugaba, nos infiltramos para poder jugar. Esas lesiones se curan a veces, pero en él no, tuvo mala suerte. Suazo está bien y jugó infiltrado también”, reflexionó.

“Tal vez necesitamos a alguien más ahí, son posiciones que debemos analizar bien. No tenemos cupos de extranjero, tenemos que pensar en jugadores nacionales y no hay muchas opciones, pero estamos buscando con los directores y el gerente deportivo de agregarle a este plantel tres jugadores que se queden de una vez para el año que viene y así no pensar en incorporaciones para 2023. Así podemos terminar la temporada mucho mejor y si para el año que viene clasificamos a Copa, tendríamos un equipo más fuerte con más variantes. Esperamos que sea posible y si no, competiremos con lo que tenemos. Ahí tendremos que elegir si fortalecer más el torneo local o la Sudamericana, a veces no te da cuando te falta algún jugador importante. Queremos eso: incorporar ahora y no hacerlo a fin de año”, lanzó el DT del Cacique en un mensaje a la dirigencia de Blanco y Negro.

Finalmente, justificó el traer un nuevo portero al decir que “los arqueros no tienen la opción de atajar continuamente para demostrar su jerarquía. Hoy Carabalí lo hizo bien, si tuviera más continuidad podría ser, por qué no, ser un arquero importante. Eso te lo da la competencia. Pero quizás tengamos que incorporar alguno por el tiempo que Brayan (Cortés) esté afuera, no vendría mal. Hay chicos que están bien como tercer o cuarto arquero, pero necesitan salir a préstamo para mostrarse. La competencia eleva el nivel”.

Inicialmente, la idea de Gustavo Quinteros es traer un arquero que pelee con Brayan Cortés y lo releve en la llave de la Copa Sudamericana ante Internacional de Porto Alegre, a Martín Rodríguez y un centrodelantero que le presente batalla a Juan Martín Lucero.