Colo Colo no ha podido sumar los nombres pretendidos por su técnico, Gustavo Quinteros, cuando falta poco más de una semana para el estreno del Cacique por Copa Sudamericana, ante el poderoso Internacional de Porto Alegre.

Si algo quedó claro en el primer semestre de Colo Colo es que, si el equipo quiere trascendencia a nivel nacional e internacional, necesita un plantel más grueso y alternativas de peso para que Gustavo Quinteros eche mano en momentos definitorios. Los albos fueron de más a menos y suman sólo dos victorias en los últimos diez partidos oficiales.

Pero las necesidades del técnico del conjunto popular no han sido satisfechas. En el duelo de ayer ante Deportes Temuco, en el inicio del segundo semestre, pero más todavía pensando en el estreno por Copa Sudamericana en nueve días más ante Internacional de Porto Alegre, Colo Colo no anuncia sus esperadas incorporaciones.

En ese sentido, el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, reconoció que el retardo se debe, en parte, a la voluntad por Martín Rodríguez. "Esperamos por él hasta el final y creo que esperamos mucho. Eso nos perjudico para haber visto otras alternativas, pero él era un nombre que le entusiasmaba a Quinteros. Tratamos y no resultó", explicó el jerarca.

De todas formas, el directivo advirtió que "estamos permanentemente buscando alternativas. Tenemos varias cosas en carpeta, pero tampoco vemos tanto drama, tenemos un gran plantel", puntualizó, antes de pedir que se abra la puerta a jugadores jóvenes: aunque ayer no demostraran mucho en Copa Chile.

Colo Colo apostará por la cantera si no llegan refuerzos



El presidente colocolino, Alfredo Stöhwing, no hizo mayor alharaca frente al panorama del equipo en materia de incorporaciones para el segundo semestre. Aseguró que la dirigencia no hará "irresponsabilidades" y que se debe considerar la alternativa de sumar de manera más protagonista a los proyectos canteranos del Cacique.

“El entrenador nos sugirió algunos nombres y en la medida de que se pueda, con toda la responsabilidad, vamos a tratar de hacerlo. Si no llegan refuerzos, confiamos en el plantel y en la aparición de juveniles", subrayó el mandamás de la concesionaria de cara a un segundo semestre de definiciones.

En ese sentido, Stöhwing también culpó a la mala fortuna, con respecto a la frustrada contratación de Ramiro González, quien reprobó la revisión médica. "Teníamos casi listo un defensor central y por motivos de última hora no resultó. Por intento no nos hemos quedado, se ha hecho todo responsablemente con los mayores esfuerzos, pero no vamos a hacer irresponsabilidades", sentenció el timonel.

¿Puede irse alguien? Las opciones que han aparecido sobre jugadores como Cristián Zavala y Joan Cruz tampoco inquietan a la diritencia. "Estamos contentos con el plantel y no queremos que se vaya nadie, aunque obviamente si llega una oferta muy importante y que beneficie al jugador la vamos a considerar", alertó el presidente del Cacique.

Sin embargo, finalmente aclaró que "el ideal es que nos quedemos con el plantel que tenemos", y seguramente alguna incorporación de cara al debut en Copa Sudamericana el jueves 28 de junio, ante Internacional de Porto Alegre, en el estadio Monumental. Un desafío al que Colo Colo, hasta el momento, no llegará con todo lo necesario.