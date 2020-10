Jugador de Wilstermann suma fe para Copa Libertadores: "Colo Colo no está lo mejor posible"

Colo Colo debe dar rápidamente vuelta la página tras la goleada que recibió ante Unión Española (5-3) este miércoles. Y es que el próximo martes, se jugará la vida cuando enfrente a Jorge Wilstermann por Copa Libertadores en el estadio Monumental.

Los Albos están últimos en el Grupo C, pero con una victoria holgada y un tropiezo de Peñarol hasta pueden clasificarse a los octavos de final, por lo que el choque ante los bolivianos reviste de la mayor importancia para el subcampeón chileno.

En Wilstermann también están atentos, ya que un empate en Santiago les puede dar el pasaje a la próxima etapa. Además, saben de las pellejerías que vive su rival, como reconoció el veterano mediocampista Didí Torrico.

"Lo estamos viendo. Por ahí no está lo mejor posible, pero eso no hace que nos confiemos. Al contrario, nos hace que estemos concentrados, metidos, enfocados y de esa forma pienso que no le daremos posibilidad a Colo Colo de que nos lastime y nos gane", explicó.

El conjunto aviador ha tenido que sobrellevar una polémica entre plantel y dirigencia por el pago de los premios de la Copa Libertadores, que derivó en una paralización de 48 horas del equipo. Hoy disputarán un amistoso de preparación.

"La verdad, el ánimo es de los mejores. Estamos muy optimistas, positivos ante la situación. Pienso que salimos de un pequeño problema como institución, por ahí eso nos fortalece mucho más para lo que viene", advirtió Torrico.

Jorge Wilstermann derrotó por 2-0 a Colo Colo en Cochabamba por Copa Libertadores de América. Foto: Agencia Uno

Wilstermann viene con poco rodaje



El fútbol boliviano no ha vuelto del receso producto de la pandemia, por lo que los únicos partidos oficiales que ha disputado Wilstermann desde marzo han sido de Libertadores: 2-3 y 0-0 contra Athletico Paranaense y 3-1 sobre Peñarol.

"Estamos convencidos de que es posible clasificar a octavos de final, por lo que demostramos en cada partido que jugamos, más aún en el último partido, que jugamos muy bien de visitante", dijo en alusión al duelo disputado en Curitiba.

Colo Colo y Jorge Wilstermann se enfrentarán en el estadio Monumental el próximo marts 20 de octubre, desde las 21:30 horas.

"Sabemos la importancia que tiene el partido ante Colo Colo así que estamos trabajando con miras a ese partido, tratando de corregir errores que tuvimos y de esa forma llegar en el mejor nivel al partido más importante que tenemos", explicó.

"Por ahí hay cosas por mejorar y lo estamos haciendo, y de esta forma pienso que tenemos la intención de quedarnos con un resultado positivo que nos dé la clasificación en Chile", completó Torrico.