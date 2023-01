Juan Martín Lucero ya está en Brasil para darle fin a su teleserie con polémica y abrupta partida de Colo Colo. El delantero firmará como nuevo jugador de Fortaleza. El delantero y goleador del Cacique llegó a los albos en 2022 y había acordado una renovación hace unas semanas.

En redes sociales Lucero se despidió de Colo Colo dejando un mensaje para los hinchas y afirmando que una de las razones para salir del Cacique fueron incumplimientos acuerdos de parte de Blanco y Negro.

“Colocolinos y colocolinas, este mensaje es simplemente para despedirme de ustedes y agradecerles a todos por el cariño y respeto que me brindaron. Entiendo el dolor del hincha, pero les quería decir que las cosas no siempre son como se dicen”, manifestó Lucero en Instagram.

El delantero agregó que “mi intención siempre fue dialogar y solucionar las cosas pendientes que me habían prometido cuando llegué al club y que no me cumplieron. Pero recién tuve respuesta el 31 de diciembre cuando sabían que ya tenía la decisión tomada de ejecutar la cláusula de salida que significa un beneficio económico para el club y que ellos mismos pusieron en mi contrato. Desde el momento uno dejé todo por el club y la camiseta, jamás me quejé o salió a la luz algo de mí”.

Lucero sentencia que “les deseo de todo corazón el mayor de los éxitos. Gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico, al staff y a todos los empleados del club por brindarme su apoyo”.

Fortaleza será la octava camiseta en la carrera de Lucero tras sus pasos por Defensa y Justicia (en dos períodos), Independiente, Johor Darul Takzim de Malasia, Club Tijuana, Godoy Cruz, Vélez Sarsfield y Colo Colo.

El mensaje de Lucero a hinchas de Colo Colo