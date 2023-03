El retiro de Jorge Valdivia del fútbol profesional, en julio del año pasado, no ha sido impedimento para que el Mago explore otros deportes. Y este viernes demostró que está flechado por el pádel. "Mi hermano Claudio viene jugando hacer atto, yo vengo de marzo del año pasado, hacemos clases con Quito Santibáñez, el número 1 de Chile", explicó.

El ex jugador de Colo Colo fue sensación en el Chile Pádel Open que se disputa en San Carlos de Apoquindo, en una jornada en la que varios "influyentes" paletearon con los mejores del circuito mundial. "Se pasa bien, es competitivo y sirve para seguir ligado al deporte. Además es un deporte muy sano, que se puede disfrutar con amigos y familia", valoró.

El Mago fue pareja de Mago Sánchez Alayeto, una de las Gemelas Atómicas, nada menos que contra el número 1 chileno, Javier Valdés: "El pádel es más corto, no hay piques de tantos metros, pero en el fútbol hay más tiempo para descansar y te vas apoyando en otros diex jugadores. Acá son dos y es competencia directa... creo que uno se cansa más"; analizó.

El Mago y la Copa Libertadores



La Copa LIbertadores comenzará la primera semana de abril para los representantes chilenos, Colo Colo y Ñublense. Y Jorge Valdivia se enteró de que en algunos medios argentinos pidieron al Cacique como rival de River Plate, por su relativa debilidad. Pero el Mago no hace drama con los comentarios.

"Me preocuparía si algún jugador de un equipo argentino lo dijera. Porque uno tiene erecho a pedir equipo, como cuando nosotros decimos que queremos un equipo boliviano o venezolano. No lo veo raro. Si fuera un jugador, seria respetuoso", explicó el ex mundialista chileno en Brasil.

De todas formas, Valdivia no desconoce la vara alta que tendrán los representante chilenos. "Los tiempos han cambiado. La cuestión financiera también ha cambiado, son otros los presupuestos y valores que se maneja, y en Chile nos hemos ido quedando, estamos bajo varios países de Sudamérica", asumió.

Por eso, se refirió a todos los participantes chilenos en general. "Más que hablar de Colo Colo o de algún equipo que nos represente a nivel internacional, los equipos se tienen que preocupar de representar bien al país en cada competición, los equipos tienen que mirar hacia arriba, no pensar que diez años atras se competía más", puntualizó.

Y aunque Carlos Caszely dijo que Colo Colo "sufrirá mucho en la Copa Libertadores", Valdivia prefiere srre más cauteloso. "Soy más de decir que los partidos se tienen que jugar. Independiente de que a Colo Colo o Ñublense les toque un grupo difícil, se tiene que jugar y competir", complementó.

Finalmente, con la experiencia de la elimiación de Magallanes ante Independiente de Medellín en la mente, Valdivia pidió dejar una mejor imagen en el concierto internacional. "Si bien había una diferencia en el físico, Magallanes sí compitió hasta la expulsión de Felipe flores. Pero creo que los partidos se tienen que jugar de una forma distinta sobre todo en el extranjero", completó.