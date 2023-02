Johnny Herrera se retiró del fútbol para oficiar como comentarista en TNT Sports. En esa tribuna no tiene problema para criticar a los clubes, ya sea su amada Universidad de Chile o a su archirrival Colo Colo, a quien calificó de "caca de perro" en alguna ocasión.

Claro que su intención es mirar lo que ocurre con el rendimiento deportivo. Y el comienzo de año de los albos asegura que es desastroso, haciendo una premonición si es que no levanta con los refuerzos que tardaron en llegar debido a la lenta gestión de Blanco y Negro.

"Le despotenciaron el equipo, le llevaron a sus mejores jugadores, es un equipo absolutamente despotenciado. Si me preguntas por el equipo que jugó el otro día contra O'Higgins, es para estar en la medianía de la tabla", fue el vaticinio del ídolo del Bulla en Todos Somos Técnicos.

De todas formas advierte que "bajo ningún punto hay que hablar de crisis, el campeonato está recién comenzando", aunque entiende que Gustavo Quinteros debe estar dándose cabezazos para poder darle rodaje al plantel.

"La mente de profesor Quinteros debe estar diciendo qué cresta hice mal para que me hicieran esto, para desarmar el plantel que tanto me costó construir. Colo Colo terminó el año pasado con un plantel prácticamente armado, jerarquizado, que caminaba solo", explicó el ex meta.

Finalmente contó que "en marzo del año pasado decíamos que Colo Colo saldría campeón caminando", escenario opuesto al que exhibió este comienzo de temporada, donde el desastre ante O'Higgins fue el mejor reflejo: "Colo Colo se vio un equipo disminuido. Si ese equipo lo mantiene durante el proceso Quinteros, los mismos once que entraron, lo más probable que termine quinto".