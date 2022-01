Javier Parraguez abordó un avión y dijo adiós al club de sus amores, Colo Colo, para emigrar a Brasil, donde Sport Recife lo espera con los brazos abiertos. Sin embargo, el adiós del Búfalo no fue fácil y estuvo cargado de emotividad.

El esforzado delantero se ganó el cariño del pueblo albo a punta de sacrificio y ganas, demostrando siempre que su compromiso con la camiseta era a toda prueba.

Hoy, a los 32 años, a Parragol le tocó despedirse para vivir su primera experiencia en el extranjero, por lo que armó las maletas y comenzó a vivir sus últimos días en Chile cargado de emotividad y gratitud con el Cacique.

"Si fuera por mí, de Colo Colo no me iría nunca, pero este es un abanico de oportunidad que no se me han dado en Colo Colo y las buscaré en otro lado. Eso me motivó a tomar esta decisión", dijo en diálogo con LUN.

"(En Colo Colo) Fui feliz incluso cuando lo pasé mal, cuando me tocó defenderla (camiseta), cuando me tocó tirar para arriba, cuando me tocó incluso hacer cosas que a lo mejor no me le esperaba hacer", agregó,

Eso sí, en medio de la emotividad por el adiós al Monumental, Parragol aclaró que "estoy contento, espero volver algún día".

De paso, Javier Parraguez se sinceró y explicó las razones que lo llevaron a aceptar la oferta del Brasileirao. "Cuando en los entrenamientos no estaba siendo considerado e iba a ser otro año igual que el pasado en Colo Colo me dije que no puesto estar otro año así. No teniendo tanta oportunidad, tendré que buscarla en otro lado".

"Ahí uno dice que parece que valió la pena todo el sacrificio, creo que no lo hice tan mal, lo hice bien las veces que me tocó y al fin y al cabo todos nos dimos cuenta de que pasamos cosas terribles", reveló.

Por último, el ahora ex albo reflexionó en que "en unas vacaciones con mi madre le dije que sería lindo jugar acá (en Brasil), que ojalá algún día se dé. Y ahora se está dando y espero no dejar pasar la oportunidad, quiero aprovecharla ciento por ciento".