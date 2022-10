No hay enemistad entre Iván Morales y Daniel Morón. Así lo aclaró el mismo jugador a semanas de las polémicas declaraciones de su representante, Juan Cruz Oller, quien aseguró que Morales no regresaría a Colo Colo mientras el Loro estuviera en la gerencia deportiva.

“Eso de que no volvería al club mientras esté Morón no lo dije yo. Fue mi representante, que se molestó al igual que mi familia por unas declaraciones. Pero lo hablamos con Daniel, no tenemos problemas. Si lo veo lo abrazo, le tengo gran cariño", aclaró a DirecTV Sports.

Asimismo, se refirió a lo que siente por el club donde se formó. “Por mí me quedo toda la vida, pero cumplí un ciclo y sentí que el año pasado también hubo cosas injustas donde me acusaban o culpaban de cosas que no eran ciertas. Era el momento de partir, pero sin dudas es el club que amo”, complementó.

"Colo Colo es el club donde he vivido los momentos más felices. Obvio que me hubiese gustado estar (en la campaña de la 33), vi con alegría y sana envidia los videos de las celebraciones con mis amigos. Pero hoy estoy muy contento en Cruz Azul que es un grande de México", agregó.

"Ha sido un proceso difícil en México"

Morales aseguró que los últimos meses en tierras aztecas han sido difíciles. Desde su arribo en febrero de este año al Cruz Azul, el delantero marcó apenas un gol en el pasado Apertura 2022 e incluso se habló de que fue cortado del equipo por una pelea con su capitán.

“Ha sido un proceso difícil en México, pero de mucho aprendizaje. Lógicamente me hubiese gustado jugar mucho más, pero tengo 3 años de contrato con Cruz Azul y quiero pelear mi opción en el equipo”, comentó Morales.

“Mi discusión con el capitán no influyó en mi participación en Cruz Azul. Fue sólo un problema en la cancha, que luego se conversó y listo. No aguanto que me pasen a llevar a mí o a un compañero. Nadie me dijo que no jugaría por culpa de ese tema”, cerró.