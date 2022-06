El mercado de pases del fútbol chileno rara vez habla de cifras de seis o más ceros. Por eso, la posibilidad de que Pablo Solari y Colo Colo acepten el ofrecimiento del América de México por el delantero argentino es inminente y todo puede definirse esta tarde, en la reunión de directorio de Blanco y Negro.

Fue Edson Figueroa, el general director de DaleAlbo, quien adelantó la posibilidad durante su participación en RedGol en La Clave. "Desde el lado dirigencial niegan que haya algo concreto o una decisión de parte del club. La oferta estaría y sería sobre los cuatro millones de dólares. Hoy hay reunión de directorio de Blanco y Negro y puede ser bastante resolutiva en cuanto a refuerzos", asegura el periodista experto en el Cacique.

En ese sentido, se asegura que "más de alguien que está en la concentración de Colo Colo en Argentina me comentó, y también a otras personas en DaleAlbo, que el Pibe Solari les habría comunicado a algunos compañeros que no sigue en Colo Colo, más allá de lo que digan los directivos. Veremos qué pasa, la reunión de hoy puede ser muy decidora".

Figueroa advierte que no todo está zanjado y como antecedente pone la pretemporada del Cacique en enero pasado, cuando "el Pibe Solari también les dijo 'me voy' a algunos compañeros. Y terminó quedándose. Darlo como hecho me parece arriesgado, pero hay un espacio y una intención del futbolista y su representante", puntualizó.

El ejemplo de la oferta no aceptada por Iván Morales



En Blanco y Negro tienen antecedentes al respecto, ya que en el pasado vivieron una situación similar con el delantero Iván Morales. Por eso, Edson Figueroa cree que ahora en el Cacique no dejarán pasar la oportunidad de sacar una buena ganancia por la joya surgida de la cantera de Talleres de Córdoba y que llegó al cuadro popular en noviembre de 2020.

"Me parece que el tema económico está pesando muy fuerte. Es tranquilidad para el futuro de Solari y en Colo Colo también dicen '¿volverá a llegar una oferta?'. Se acuerdan del caso Iván Morales, que en alguna oportunidad se habló de cinco millones de dólares, llegó una oferta inferior, no lo quisieron vender y se fue prácticamente regalado al fútbol mexicano", advierte.

En ese sentido, el experto en el Cacique hace un vaticinio para las próximas horas. "Sabiendo lo inestable que es el fútbol chileno a la hora de vender, yo vuelvo a decir: a mí me parece que el Pibe Solari va a dejar el club", sentencia.

No es lo único en materia de mercado albo, ya que el defensor Ramiro González está muy cerca de convertirse en el primer refuerzo para la escuadra de Gustavo Quinteros. El zaguero de 31 años tuvo un paso por Unión Española y el verano pasado estuvo firmado en Palestino, pero echó marcha atrás y se fue a Rosario Central de Argentina.