Harold Mayne-Nicholls la tira sin filtro: "Colo Colo no juega bien, ojalá esto sea haber tocado fondo"

Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente de Blanco y Negro, fue bastante duro para analizar el cometido de Colo Colo ante Jorge Wilstermann en su estreno en Copa Libertadores, donde perdió por 2-0.

"Es lamentable, doloroso, no jugamos bien. Hay poco que rescatar. Ojalá sea llegar al fondo y de acá podamos levantar para, al menos, jugar como el primer tiempo ante Universidad de Concepción. La cancha no estaba en buen estado, pero tampoco para ellos. Esperábamos ser un equipo un poco mejor y no se dio. Nos ganaron bien, no hay dudas. No nos olvidemos del torneo nacional, el sábado jugamos con Serena, luego con Paranaense y hay que enmendar el rumbo", lanzó el periodista.

"Claro que preocupa. Empatamos con Universidad de Concepción el domingo, pero el primer tiempo se jugó bien. Hoy de nuevo no jugamos bien, es evidente y todos tenemos que entenderlo. Me imagino que lo mismo dijo Gualberto (Jara) en conferencia, no podemos decir que jugamos bien cuando, evidentemente, no fue así", profundizó.

Finalmente, el ex timonel de la ANFP manifestó que "Colo Colo necesita ganar y jugar bien, eso hace que los jugadores se sientan con mayor confianza, que haya un mejor entendimiento (…) El año se ha transformado en uno complejo. Lo analizaremos a final de año, pero ha sido durísimo".