Gustavo Quinteros ya está cansado de esperar por los refuerzos de Colo Colo para la segunda rueda. El Cacique regresó a las canchas y, a solo días del estreno en la Copa Sudamericana, todavía no tiene ninguna incorporación pese a tener varias bajas por lesiones.

Los albos, con Edmundo Valladares a la cabeza, lograron cerrar su plantel antes del inicio de la temporada y todo marchó de maravillas. Sin embargo, los cambios parecen haber llegado también con la lentitud en el mercado de pases, donde están quedando muy atrás en comparación con sus rivales.

Este miércoles previo al choque con Deportes Temuco por Copa Chile, Gustavo Quinteros habló de la demora en materia de refuerzos. "Estoy todo el tiempo en contacto con el director deportivo y está trabajando en ese tema, está tratando de solucionar el problema lo antes posibles, que pueda ser contratado algún jugador para esta mitad de temporada y que se pueda fortalecer el equipo":

Pero el técnico albo no escondió su molestia por la demora y le metió presión a la directiva del Cacique. "Esperemos que hasta el sábado o hasta el cierre del libro de pases para fortalecernos y tener más variantes".

Uno de los candidatos para la segunda rueda es Leandro Benegas, quien ya avisó que deberán hacer una buena oferta para sacarlo de Independiente. "Es uno de los jugadores que estaba en la lista de hace un tiempo, pero a veces uno quiere incorporar, le pasa la lista al director deportivo y él hace gestiones. Ahí no puedo hacer nada. Es un tema del club de poder incorporar jugadores que uno presentó en algún momento".

En esa misma línea, el DT insistió en que "siempre hay más de una opción, a mitad de año no hay tantos jugadores libres ni tantas posibilidades, así que los nombres bajan y no quedan muchas alternativas. Esperemos hasta el ultimo día del libro de pases para incorporar".

Por otro lado, Colo Colo deberá encontrar una variante para Emiliano Amor, quien se lesionó y será baja por algunos meses. Ramiro González era el principal candidato, pero su fichaje se cayó al no pasar los exámenes médicos. "Ahí empezamos a buscar alternativas y las que hay dentro del presupuesto no son las que me dejan demasiado conforme".

A él se suma Martín Rodríguez, que otra vez les dio la espalda. "Empezamos a buscar volantes y extremos también cuando nos enteramos que Martín no llegará, que se fue hace un año y aún no podemos reemplazarlo. Tenemos un solo cupo extranjero, veremos si va a un defensa o un volante".

Gustavo Quinteros preocupado y contra el tiempo por los refuerzos

Colo Colo no puede perder más tiempo. El sábado cierra la inscripción para la Copa Sudamericana y este jueves intentarán seguir en carrera en la Copa Chile. Previo al Campeonato Nacional, el juego también deja muchas dudas y es ahí donde los refuerzos tendrían un rol clave.

Ante la demora, Gustavo Quinteros se desmarca. "Cuando se entra en negociaciones, yo me aparto. Intentamos asegurar nombres para tres torneos y tener más oportunidades de reemplazos. Damos los nombres y a partir de la negociación no sabemos más. Dependemos de que los jugadores en las negociaciones con el club puedan llegar a un acuerdo, por ahora no se ha logrado".

De no llegar nadie de aquí al viernes, Colo Colo enfrentará al Inter de Porto Alegre sin refuerzos, algo que preocupa. "La idea era incorporar tres jugadores para tenerlos para toda la mitad de temporada y asegurar la clasificación a Copa Sudamericana. Una de esas incorporaciones sería el reemplazo de Amor, que estará fuera por dos meses más. El trabajo de buscar y entregar nombres ya lo hice, me consta que el director deportivo ha hecho gestiones para que lleguen".

En esa misma línea, Gustavo Quinteros enfatiza que "la realidad dice que no pudimos incorporar y tampoco pudimos reemplazar a Amor, que estará afuera por un par de meses. Empezaremos o ya empezamos con menos jugadores a disposición, lo que preocupa".

"Si me molesta o no, es algo de cada uno, uno quiere tener a los jugadores desde el inicio para hacer lo que hicimos en la primera parte del año, que fue muy buena. Desde el inicio tuvimos a los jugadores y el equipo jugó fantástico después de la pretemporada. Ahora no se pudo hacer lo mismo por lesionados, selección y las incorporaciones no llegaron", sentenció.