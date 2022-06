El entrenador comentó una posibilidad de que Arturo Vidal pueda regresar a Colo Colo, donde fue enfático en decir que desde la directiva no le han dicho nada. Pese a todo, asegura que ilusiona mucho el nombre, pero también a los hinchas que son los más esperanzados.

Con el mercado de pases abierto, muchas son las opciones que se pueden decir de Colo Colo. Pero una que es constante en el último tiempo es el posible regreso de Arturo Vidal a su casa, lo que siempre ilusiona a los hinchas.

Teniendo en cuenta de que el King está buscando equipo, ya que cerrará su etapa por el Inter de Milán, además de tener interesados al Flamengo y Boca Juniors, siempre está latente un regreso al Cacique.

Algo que el técnico Gustavo Quinteros reconoce que sería de todo su gusto, pero que está lejos de ser algo que vaya encaminado.

"Sería fantástico que pueda volver, pero yo por lo menos no sé nada. No me han informado nada", sincera el entrenador de los albos.

En esa línea, Quinteros asegura que sería algo espectacular, no solo para su plantel, porque alegraría a todo el pueblo colocolino, por el gran cariño que se le tiene a Vidal.

"Siempre que un gran jugador como él pueda volver sería muy lindo para toda la institución, la hinchada y todos nosotros", destaca.

Boca en la fila

Arturo Vidal se encuentra de vacaciones en estos momentos, donde en los últimos días ha subido fotografías en Medellín, Colombia, donde se relaja con amigos.

Eso sí, en Argentina también han estado pendiente de la actividad del King, donde incluso precisaron de una posible oferta de Colo Colo.

"Colo Colo le ofrecía una cifra importantísima por dos años, más la posibilidad de renovar por uno más. Él quiere un contrato largo. Está entusiasmado con jugar en Boca", comentó Rodolfo Cingolani, periodista de TyC Sports.

Pese a esto, destacó que Vidal está pensando en algo de, al menos tres años, lo que sigue abriendo las opciones en Boca Juniors.