Guarello y crisis de Colo Colo: "Pedían aumentos y Mosa se los daba. Era el coronavirus o en tres meses más"

En Colo Colo está la grande y esta vez la nueva polémica llega tras el quiebre en las negociaciones entre Blanco y Negro y los jugadores por el tema de los sueldos en el tiempo de crisis.

Y Juan Cristóbal Guarello dedicó varios minutos para abordar el nebuloso presente que tiene agarrado del moño a los referentes del plantel con la dirigencia.

“Si no era ahora el coronavirus era otra cosa la que iba a hacer colisión en cualquier momento. Tuvimos antes la conferencia de prensa de Orión. Después que los jugadores se negaran a jugar durante el estallido social, siendo Colo Colo punta de lanza de esto”, recordó Guarello en Los Tenores de Radio ADN.

Agrega: “cuando Paredes dice ‘hable con la gente y me dijeron la decisión está tomada’. ¿Qué quiso decir? También la salida de Mario Salas: el equipo cambia por A o por B. Como se van Jorge Valdivia y el Pájaro Valdés, que aun fuera no dejan de tirar piedras al club. Palo, palo, y más palos… Es como si hubiera un grupo operando dentro y fuera, un grupo de WhatsApp o como lo quieran llamar”.

Siguió complementando: “esto iba a pasar por el cogobierno que hay en Colo Colo, la potencia de un grupo de jugadores es muy grande. Y cuando llegas a una situación límite, donde Colo Colo no puede seguir funcionando porque necesita 40 millones de pesos diarios, y de esos más de 30 millones son del plantel, no puedes funcionar. La crisis económica era ahora o en tres meses más. Cada vez que iban a pedir aumento de sueldos Mosa se los daba. Uno no culpa a los jugadores de querer ganar más plata, pero también es gente mayor y sabían que eso no podía resistir y no resistió”.

Incluso de rebote le pegó al ex presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, y volvió a ocupar a Valdivia y Valdés como ejemplos.

“Recordemos por qué Gabriel Ruiz-Tagle hace la pasada: llega a Colo Colo, ve los libros y ve el profundo déficit que hay. Estoy hablando de abril del 2018… cacha que hay un negoción, compra acciones porque los números no eran públicos, y las vende un día antes de que los números sean publicados. Más allá de la frescura o de la picardía de Ruiz-Tagle, hace dos años Colo Colo ya tenía números rojos. Y esto no fue arreglado. Con la salida de Valdés y Valdivia bajó un poco, pero el déficit sigue”, expuso.

Sentenció que “lo que pasó en noviembre es muy importante. Ahí en los jugadores operó el pensamiento mágico de creer que la industria iba a funcionar sin fútbol casi por inercia, total el CDF igual iba pagar. Llegó un momento donde sumaste todo y no te dio“.