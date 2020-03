Gerardo Pelusso categórico sobre cualquier posibilidad de llegar a Colo Colo: “No tuve ningún tipo de contacto”

Dentro de los rumores y los nombres que surgieron para reemplazar a Mario Salas en Colo Colo, uno que salió al baile fue el de Gerardo Pelusso. No obstante, el ex entrenador de Universidad de Chile fue categórico.

“Absolutamente nadie me llamó de Colo Colo, no tuve ningún tipo de contacto. Incluso me llamó la atención la situación”, recalcó en diálogo con Todos Somos Técnicos de CDF.

Gerardo Pelusso: "No ha habido ningún contacto con @ColoColo, de ningún tipo"



El DT uruguayo conversó en exclusiva con #TodosSomosTécnicos, desde Montevideo �� pic.twitter.com/LCI2VJlEJb — Canal del Fútbol (@CDF_cl) March 25, 2020

“Me llamaron varios periodistas y la verdad no atendí ninguna llamada porque, primero, no me gusta hablar de supuestos y segundo, entrar en situaciones complicadas como la que estaba Colo Colo no correspondía”, abundó.

Finalmente, el uruguayo comentó que “yo por haber tenido un pasaje en la U todo se prestaba más para malentendidos que otra cosa. La verdad es que no hubo absolutamente nada”.