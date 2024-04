Universidad de Chile comienza a dejar atrás las malas campañas, donde en esta temporada es el gran puntero del Campeonato Nacional, luego de siete fechas invictos de la mano del técnico Gustavo Álvarez.

Algo que ilusiona a los hinchas y seguidores del club bullanguero, que tuvieron que pasar años de sufrimiento para volver a celebrar en el torneo, lo que los tiene con mucha esperanza.

Uno que también se sube al carro de los buenos resultados es el ex entrenador de Universidad de Chile, Gerardo Pelusso, quien se alegra del actual momento que están viviendo.

El uruguayo cree que es el momento de dar definitivamente la vuelta a la página de las malas campañas, donde casi se fueron al descenso, para volver a tocar la gloria.

La ilusión del uruguayo

Fue en conversación con Bolavip, donde el ex técnico de los azules, con quien llegaron hasta las semifinales de Copa Libertadores en 2010, manifestó sus buenos deseos por el equipo.

“Por suerte, pinta de otra manera este año. Estoy feliz después de tanto sufrimiento. Por más que he estado con mucho trabajo, sé que van bien y en la punta. No he seguido mucho el fútbol chileno, pero estoy feliz”, comentó el uruguayo.

Es más, asegura haber sufrido aquel día en que la U casi baja de categoría por segunda vez en la historia, por lo que lo de la actualidad es un gran bálsamo para su hinchada.

“Si le va bien a la U, me va bien a mi. Yo seguí a la U partido a partido. No me olvido nunca más del partido en Rancagua. Durante 30 minutos estuvimos en la B. Me la sufrí toda”, precisó.

