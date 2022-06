Gabriel Suazo conversó en extenso desde la intertemporada de Colo Colo en Argentina. En conversación con ESPN, el capitán del Cacique abordó temas de la selección chilena y varios tópicos de la actualidad del cuadro albo.

Colo Colo inicia el segundo semestre este sábado 18 como local frente a Deportes Temuco por la ida de la tercera ronda de la Copa Chile. ¿Podrá jugar Suazo, en recuperación de la lesión que lo dejó fuera de la gira de la Roja por Asia?

“Obviamente estoy pensando para el sábado, a disposición del técnico. Dependerá de lo que hable el cuerpo técnico con el área médica, que ellos vean cómo está la lesión y cómo me sienta yo también, que es muy importante”, dijo Suazo.

El lateral agregó que “yo en lo físico no he podido trabaja al máximo como mis compañeros, pero sí me he mantenido bien físicamente. Tomaremos la mejor decisión para el equipo, para mí y todos el fin de semana”.

Por otro lado, canterano albo revela que se sacaron la espina de la eliminación en Copa Libertadores. El Cacique dio vuelta la página y ahora se enfoca en ganar el Campeonato Nacional, la Copa Chile… y la Copa Sudamericana.

“Obviamente uno se queda con los resultados, el partido de allá con Alianza que no pudimos ganar. El partido en Argentina que perdimos 4-0 contra River, pero el primer tiempo fue parejo. Sí nosotros nos equivocamos el segundo tiempo y estos equipoa no te perdonan. Los resultados manchan y ensucian lo bueno que hemos realizado, porque no cumplimos el objetivo que era clasificar. A nosotros nos dolió y no tenemos miedo a decir que fue un fracaso, pero no por eso no nos vamos a levantar para luchar por la Sudamericana, que también es un título importante que nuestra institución no tiene y nosotros queremos conseguirla”, expuso.

Suazo concluye tajante que “sea Copa Sudamericana o Libertadores ningún rival es fácil y nos toca un equipo complicado (Internacional de Porto Alegre), pero tenemos nuestras armas y estilo de juego bien planteado. Queremos ser fuertes de local y visita y vamos a ir por todo. Queremos ganar todo lo que juguemos aunque sea difícil, pero lo vamos a intentar”.

El caso de Pablo Solari

Asimismo, el capitán de Colo Colo abordó el polémico presente de Pablo Solari, quien se nubló en medio del interés y frustrado fichaje en el América de México.

“Acá en nuestro país nuestra liga está por debajo de la liga mexicana hoy en día, lo dicen los rankings. En la liga mexicana juegan seleccionados de distintos países de sudamericanos. Estoy seguro que si le toca partir o quedarse, Pablo va a seguir creciendo y mejorando día a día para poder cumplir su objetivo de jugar en Europa, que es lo que he hablado con él”, dijo el lateral.

Gabriel Suazo sentenció que “quiero lo mejor para mi amigo. La institución y nuestro equipo es muy importante, pero para mí es más importante que a Pablo le vaya bien, siga creciendo como futbolista y espero que así sea; ahora, a fin de año o cuando sea. Que siga creciendo como jugador para cumplir sus sueños”.