Una de las opciones que manejan en el Cacique es el 9 paraguayo, quien según el dirigente del club trasandino Cristián Malaspina no saldrá de Argentinos Juniors.

Las fichas de Colo Colo están puesta en el próximo número 9 del equipo, un puesto que no ha podido ser bien cubierto desde la llegada hace dos de Nicolás Blandi. Por lo mismo, es un dolor de cabeza para la dirigencia del Cacique.

En ese escenario es que pusieron sus ojos sobre Gabriel Ávalos, delantero paraguayo de Argentinos Juniors donde tuvo un gran rendimiento, que incluso lo ha llevado a ser seleccionado guaraní en las eliminatorias rumbo a Qatar.

Sin embargo, en su club aseguran que no será vendido y que incluso se va a quedar mucho tiempo en el Bicho Colorado. Así lo manifestó el presidente Cristián Malaspina, dándole un portazo grande al Cacique.

"No hay ninguna oferta, no me llamó nadie de Colo Colo. El jugador está próximo a firmar con Argentinos Juniors y va a renovar acá", indicó en Radio Cooperativa de manera contundente.

De todas maneras, el jugador termina contrato con Argentinos el 31 de diciembre, por lo que podrá escuchar ofertas de otros equipos que puedan subir la puntería en comparación a lo que le ofrecerá su actual club. De hecho, también está en la órbita de Boca Juniors.

Blanco y Negro tendrá este miércoles una reunión de directorio donde empezarán a abrochar la contratación del romperredes que desea Gustavo Quinteros, con el fin de que pueda estar en el inicio de la pretemporada pactada para los primeros días de enero en Buenos Aires.