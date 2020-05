Felipe Flores recuerda cuando Johnny Herrera le dijo 'Chipamogli': "Es la calentura que tenía él después de perder el partido"

Colo Colo venció por 2-0 a Universidad de Chile en el Superclásico en el Estadio Monumental en 2014. Los goles de Esteban Paredes y Jean Beausejour le dieron una nueva victoria a los albos sobre los azules.

Sin embargo, lo más polémico del encuentro ocurrió después, cuando en una controvertida declaración, Johnny Herrera disparó contra Felipe Flores y lo trató de Chipamogli.

En conversación por Instagram Live con Radio Cooperativa, FF17 recordó dicho encontrón con el ex portero azul: "Es la calentura que tenía él después del partido. Uno sale caliente después de perder un clásico. Pero me lo tomé con mucha risa".

Herrera y Flores se dijeron de todo en ese Superclásico

"De hecho cuando salí del camarín me dicen que él había dicho eso y me puse a reír, no respondí nada. Lo único que dije es que el partido ya había terminado, que iría a celebrar con mi familia y que él se fuera a su casa a pasar las penas", añadió el ex delantero albo.

Revisa el compacto de aquel partido: