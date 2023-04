Expareja de Thompson revela llamado a Colo Colo e impacta: "Me dijeron que no va a cambiar"

Camila Sepúlveda, expolola de Jordhy Thompson que fue violentada por el jugador albo, dio a conocer que llamó a Colo Colo para pedir ayuda, y la respuesta desde el Monumental es de no creer. "Llamé llorando y me dijeron que ya era mucho, que no podía seguir cubriéndolo y que me alejara de él porque no iba a cambiar", relató.