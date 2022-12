El defensor le prestó ropa a su ex compañero por poder ser nuevo refuerzo del archirrival. Además dejó claro que Colo Colo va con todo a la Libertadores 2023.

Matías Zaldivia puede protagonizar uno de los fichajes más polémicos del último tiempo en el fútbol chileno. El defensor dejó Colo Colo tras no renovar y su nombre comienza a sonar cada vez más fuerte en Universidad de Chile.

El zaguero hizo historia en su paso por el Cacique, ganando tres Copa Chile, tres Supercopa y dos Campeonatos Nacionales. Sin embargo, ya sin club y a sus 31 años, no ve con malos ojos cruzar a la vereda del archirrival.

La situación ha generado toda una polémica tanto entre hinchas como de ex jugadores. Mientras algunos le agradecen lo hecho y le permiten ir en paz, otros le hacen la cruz y no lo quieren ver ni en pintura si pasa de Colo Colo a la U.

Ante esto, Emiliano Amor sacó la voz. El defensor y ex compañero de Matías Zaldivia en el fondo del Cacique analizó lo que está pasando con el inminente fichaje en el Romántico Viajero y fue claro en señalar que solo el jugador sabe por qué aceptar o no.

"Matías se ganó el respeto de todo el club, de nosotros. Lo que decida nosotros lo respetaremos. Si nos toca enfrentarlo también lo vamos a respetar porque es un jugador muy bueno", lanzó.

Emiliano Amor recalcó que Matías Zaldivia tiene claro que el plantel de Colo Colo lo respaldará aún si se va al archirrival. "Seguramente lo que decida será lo mejor para él. Desde este lado de sus compañeros sólo apoyo".

En esa misma línea, lamentó su salida del Cacique. "Son situaciones que Matías y el club deben saber, los motivos, el porqué no sigue. Me hubiese gustado que siguiera, si fuera por mí sería otra cosa".

Emiliano Amor mete presión a los refuerzos

"Algunos no renovaron o se fueron, son ausencias que se sienten. Esperamos que los que lleguen a reemplazarlos lo hagan de buena forma, hay un grupo unido que los va a recibir de buena manera y ayudándolos de buena manera, así nos irá muy bien", fue el primer análisis de Emiliano Amor sobre el mercado de pases de Colo Colo.

Los albos ya cuentan con Fernando de Paul y Ramiro González, para el que el zaguero tuvo palabras. "Ramiro es un jugador muy fuerte y de mucho temperamento. Lo ha demostrado en Platense. Esperamos que llegue lo antes posible acá, recibirlo de buena manera, como lo hicieron conmigo".

Y si bien todavía faltan detalles, Erick Wiemberg está a nada de ser el tercer fichaje para el 2023. "No lo sabía. Si llega ojalá que llegue en buena muy forma, como la ausencia de Suazo… si sigue o no, no lo sabemos todavía. Ojalá que pueda cumplir de buena forma", reconoció el defensor.

Aunque Emiliano Amor no se olvidó de su capitán. "Tuvo un año extraordinario, pegó el salto y le deseo que le vaya muy bien donde esté, si es acá mejor y si es afuera que lo disfrute".

Finalmente reconoció que Colo Colo no solo quiere ganarlo todo en Chile, sino que sueña en grande en el plano internacional. "Tenemos una rutina de trabajo que nos dejó el profe, creo que estamos mentalizados en lo que viene porque quedamos al debe en la Copa Libertadores y vamos por ese objetivo. Pero también luchando por el Campeonato Nacional y la Copa Chile, porque Colo Colo te exige el máximo. Es el club más grande de Chile y es una responsabilidad linda".

