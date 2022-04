Colo Colo vive días turbulentos a nivel institucional. El último presidente del directorio de Blanco y Negro, Edmundo Valladares, decidió dar un paso al costado luego de que no encontrara apoyo suficiente. Esta tarde debe conocerse su sucesor.

Las elecciones de un nuevo directorio para Blanco y Negro fueron forzadas en marzo con la renuncia de Paul Fontaine, asesor de Aníbal Mosa, y la movida se une a una serie de jugadas de tira y afloja que el empresario portomontino ha protagonizado en el Cacique.

Hace un año, después de que el equipo se salvara del descenso y de rechazar su renuncia a la presidencia, Mosa anunció que estaba listo para rematar sus acciones y concretar su salida de Colo Colo. El empresario sirio había cumplido su segundo periodo como timonel albo con un broche de oro en el subsuelo de la historia del cuadro albo.

La hinchada colocolina celebró y algunos incluso comenzaron a organizarse para adquirir la parte de Mosa. Pero todo quedó en nada: Leonidas Vial anunció que remataría su parte (un 32,5 por ciento de la propiedad) a un menor precio. Mosa se retractó y no solo eso: adquirió más de un millón de nuevas acciones y alcanzó un 36,06% de participación.

Sus deseos de dar un paso al costado quedaron atrás y ese mismo mes se confirmó que Mosa se mantendría en el directorio de Blanco y Negro tras dejar la presidencia. Aunque se esperaba una nueva postulación del empresario, Mosa apoyó la candidatura de Eduardo Loyola como presidente, quien perdió la elección ante Edmundo Valladares.

Leonidas Vial, por su parte, no encontró compradores para su paquete y mantuvo su propiedad, que un año después le permitirá tomar la presidencia de la concesionaria, a la espera de que se resuelva el nombre del nuevo presidente. Todo gracias a una alianza donde aparece precisamente Aníbal Mosa.

Mosa y Vial nunca se fueron

Mosa desapareció un tiempo del ojo público y en noviembre regresó con un bombazo que cautivó a los hinchas, pero que causó extrañeza en el directorio. El empresario sirio confirmó en una radio argentina que Pablo Solari seguía en Colo Colo y luego se llevó una crítica de Valladares, quien llamó a ser cautos al momento de realizar cualquier anuncio.

El ex timonel albo volvió a aparecer en el radar en marzo cuando, Paul Fontaine, miembro de su bloque, renunció al directorio y forzó unas nuevas elecciones. A pesar del apoyo inicial que obtuvo Valladares, el ahora ex presidente de Colo Colo anunció que no contaba con los votos para continuar.

La renuncia de Fontaine fue considerada como una movida de Mosa para sacar a Valladares, aunque el empresario niega que esto sea así. "A mí se me consultó hace unos días atrás sobre la posibilidad de apoyar a Edmundo Valladares y a Alfredo Stöhwing como vicepresidente y dije que sí. No me interesa ningún cargo, no estoy detrás de ningún cargo", manifestó Mosa a ESPN F 90.

Ahora, en Blanco y Negro se preparan para elegir al próximo presidente de la concesionaria. El nuevo directorio de Blanco y Negro quedó conformado por Aníbal Mosa, Fernando Arab, Azis Mosa, Alfredo Stohwing, Carlos Cortés, Diego González y Ángel Maulén. En reemplazo de Valladares y Marchant asumieron Javiera García Lizama y Alejandro Zúñiga.