Aníbal Mosa salió al paso en una jornada convulsionada para Colo Colo. Tras no encontrar apoyos, Edmundo Valladares decidió dar un paso al costado no sólo de la presidencia de Blanco y Negro, sino que también del directorio. El periodista apuntó a un acuerdo entre el bloque del sirio y de Leonidas Vial para hacer un cambio en la conducción de la concesionaria, algo que el empresario puertomontino negó.

“Para ser bien justo a mí se me consultó hace unos días atrás sobre la posibilidad de apoyar a Edmundo Valladares y a Alfredo Stöhwing como vicepresidente y dije que sí. No me interesa ningún cargo, no estoy detrás de ningún cargo. Pensé que estaban avanzando esas conversaciones, que estaba todo bien encaminado. Me llamó tanto la atención que llamé a Edmundo hoy le pregunté qué pasó. Me dijo que a él no le dijeron lo que yo conté, que no se le ofreció la presidencia y compartir la vicepresidencia con otro director. Me llama poderosamente la atención. A mí se me consultó y se me dijo que los votos para Edmundo estaban, se buscaba un equilibrio con otro director en la vicepresidencia. No quiero decir que tenga menos importancia, pero la relevancia es del presidente”, comentó a ESPN F 90.

“Yo y el directorio creo que el 99% de las decisiones las apoyamos, desde contrataciones ,renovaciones, temas internos. Incluso tuve el control con otros directores cuando Daniel Morón y Valladares quisieron traer a Moreno Martins y puse mis votos disponibles. Siempre quise un ambiente y el mejor equipo posible”, abundó.

Asimismo, recalcó que “hablé con Edmundo y le dije que si querían instalar en la vicepresidencia a uno de los directores que asumieron, cuentan con mi apoyo. No quiero ser presidente ni vicepresidente, no busco nada. En el entretiempo del partido con Católica y un director me dijo que las conversaciones avanzaban para que Edmundo siguiera y Alfredo Stöhwing asumiera la vicepresidencia. Quiero aclarar esto porque hay muchos malos entendidos. Hay información que la gente debe saber. Había unanimidad para que Edmundo Valladares siguiera como presidente y no sé por qué no se tomó ese camino porque creo que era lo mejor para todos”.

“Cuando me comentaron que buscáramos un equilibrio entre la presidencia y la vicepresidencia siempre estuve de acuerdo. Si el Club Social quiere un vicepresidente, no tendría problemas. Hay que buscar una salida institucional a esto y que no se confunda más a la gente. Hoy la gente cree que nosotros o yo le hice la cama a Edmundo Valladares y eso está lejos de ser verdad, no es así. Esto no estaba en los libros, la mayoría del directorio quería que continuara Edmundo. Nadie busca un puesto, no se conversó nunca que esto pasara. Que no haya aceptado la presidencia y haya renunciado… Él también pudo tener un acto de grandeza y compartir la vicepresidencia con otro director, creo que no era malo, pero ya renunciaron y hay que ver cómo se compone la situación. No quiero que quede la sensación que uno le hace la cama a alguien”, complementó.

De paso, recalcó que “necesitamos un programa entero para profundizar cosas, pero había situaciones que generaban anomalías en el directorio. Lo más razonable era compartir las funciones. Si Edmundo iba a mantener la presidencia y otro director sería el vice, a mí me da lo mismo porque no quiero cargos, no venía mal un acto de grandeza. Creo que faltó un poco de generosidad de ese lado”.

Finalmente, sentenció que “no hemos hablado ni me he puesto de acuerdo con nadie. Sólo se me consultó si estaba nuestro apoyo para que Edmundo siguiera siendo presidente y que hubiera un vice distinto. Y dije que sí. Entiendo que se alabe la gestión de Edmundo, pero nosotros todas las decisiones las tomamos en conjunto, fueron apoyadas por todos los directores. Tuvimos que hacer una pega muy desagradable como fue rejuvenecer el camarín, trajimos a Quinteros, Amor, Falcón. Decir que esto anda bien porque está Juan Pérez al frente es egoísta, hay que mirarlo como un todo, hay un directorio que, con aciertos y errores, ha apoyado esto. Había gente que no quería traer a Moreno Martins, por ejemplo, y yo lo apoyé”.

Este martes se realizará la primera reunión del directorio de Blanco y Negro, donde se debe decidir quiénes son el nuevo presidente y vicepresidente de la concesionaria que rige a Colo Colo.