El emotivo vídeo que busca rescatar la esencia del hincha albo: "Colo Colo es lo que nos conecta con nuestro país"

Woki Toki subió a su plataforma de Youtube un emotivo vídeo en el cual un padre, protagonizado por el actor, Néstor Cantillana, le explica a su hija el significado de ser hincha de Colo Colo.

El vídeo se enmarca en el contexto de un equipo que pelea el descenso y busca apegarse a su esencia para salvar de la complicada situación. "Quiero que entiendas que no estoy viendo un partido por la tele. Estoy viendo a Colo Colo y lo voy a seguir apoyando, aunque juegue mal. Quiero que entiendas que a mi me duele ver mal a mi equipo y que no es sólo mi dolor, es el dolor de muchos. Cuando dicen que Colo Colo es Chile no se equivocan", dice parte del diálogo.

"Este país es del Colo de Arica a Magallanes y eso es lo que nos hace enormes. Por nosotros corre la misma sangre, la sangre de nuestros antepasados, la sangre de nuestros guerreros originarios y de nuestro Cacique, Colo Colo. Todo ese poder está en nuestra camiseta, eso es algo que nunca va a entender un equipo universitario", añade en su explicación.

Además se refiere a la diferencia entre el Cacique y otros equipos: "Nosotros no somos de profesiones, somos de oficios. De artesanos, de temporeras, de luchadores. Nuestro equipo es de gente humilde, gente que trabaja con las manos y también con el corazón. Algunos equipos son pájaros o animales que viven en África, otros se creen caballeros medievales".

"Este equipo, su insignia, es uno de nosotros. Nuestro emblema es nuestra gente, por eso no nos da vergüenza nuestra historia. No queremos ser algo que no somos, no somos el Barcelona de América, no, somos Colo Colo de Chile y eso es bastante", complementa.

La Copa Libertadores no queda ausente en el discurso: "Los colocolinos sabemos lo que es dar la pelea, pelear desde atrás y porque lo sabemos, nunca vamos a dejar de estar, de apoyar en las buenas que han sido muchas, pero en las malas también. En la adversidad se necesita ser fuerte, claro, pero mucho más en la victoria. Por eso Colo Colo sabe ser campeón. Es el único equipo que ha logrado levantar el trofeo más importante de América. Un triunfo que celebró todo el país".

Lo que los hinchas de Colo Colo quieren es la nueva producción de Woki Toki

También se destacó la segunda máxima copa continental, esta vez a nivel femenino: "Colo Colo no es uno, somos todos y todas, lo supimos el 2012 cuando el mejor equipo de fútbol femenino de Chile nos dio la tremenda alegría de otra Libertadores. Aunque muchos no sepan de la segunda, para nosotros son importantes las dos, porque es el reflejo de nuestras compañeras colocolinas".

Por último cierra con lo que quiere como padre para su hija: "Quiero que sepas, que para mi Colo Colo es mucho más que un equipo, es lo que nos une y nos conecta con nuestro país. Es todo lo mejor de nuestro pueblo puesto aquí (en la insignia) y estos colores, esta esencia, me gustaría poder entregartela a ti. Eso es lo que quiero".