El debut de Colo Colo marca la programación de los octavos de final de la Copa Chile

La Copa Chile ha traído varias sorpresas en su fase de llaves donde equipos de la tercera categoría del fútbol chileno han dejado afuera a cuadros de primera división, como fue el caso de Fernández Vial que eliminó a Cobresal y Deportes Concepción que hizo lo propio con Santiago Wanderers.

En tanto, los equipos de la Primera B también tienen importantes reprsentantes luego de que Deportes Temuco dejara afuera a Unión La Calera y Rangers de Talca a Curicó Unido.

Unión Española dejó atrás a Puerto Montt y espera rival del duelo entre Magallanes -que tomó el lugar de Lautaro de Buin- y Audax Italiano. Sin perjuicio de estos pendientes, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional ya programó los duelos de octavos de final, los que comenzarán este miércoles en Concepción con el duelo entre los sorprendentes Lilas y Palestino.

Colo Colo debutará en la Copa Chile cuando visite a Deportes La Serena en La Portada el jueves a las 15:30, en tanto Universidad de Chile hará de local en Rancagua ese mismo día para recibir a Fernández Vial. Universidad Católica por último va a Viña del Mar este miércoles para jugar con Everton.

Universidad de Chile venció a San Luis y avanzó a octavos de final (Agencia Uno

La programación completa es la siguiente:

Miércoles 30 de junio

Deportes Concepción vs. Palestino.15:30 horas. Estadio Ester Roa.

Rangers vs. Coquimbo. 18:00 horas. Estadio Fiscal de Talca.

Everton vs. Universidad Católica. 20:30 horas. Estadio Sausalito.

Jueves 1 de julio

Deportes Temuco vs Huachipato.15:00 horas. Estadio Germán Becker.

La Serena vs Colo Colo.15:30 horas. Estadio La Portada.

Ñublense vs O'Higgins.18:00 horas. Estadio Nelson Oyarzún.

Universidad de Chile vs Fernández Vial. 20:00 horas. Estadio El Teniente.