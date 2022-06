Un partido opaco fue el que animó Colo Colo frente a Deportes Temuco en el estadio Monumental por la ida de la tercera ronda de Copa Chile.

Resultado que no deja para nada contento a Gustavo Quinteros y su cuerpo técnico, los albos debutaban en la competición copera y lo hacían pensando en retomar la senda del triunfo tras cuatro partidos sin ganar de manera oficial, sin embargo, eso no ocurrió y en gran parte fue porque Deportes Temuco perdonó, ya que no aprovecharon las grandes opciones que tuvieron frente al arco de Omar Carabalí, quien tras un inicio con dudas fue lo mejor del Cacique durante el encuentro.

Este resultado dejó lleno de dudas a un equipo que espera por los tres refuerzos del mercado invernal, tal y como Gustavo Quinteros aclaró en la rueda de prensa posterior al duelo ante el Pije.

Ahora, el Cacique que mira de reojos su estreno en Copa Sudamericana ante el Inter de Porto Alegre, deberá antes viajar al Germán Becker de Temuco, para definir la llave de la tercera ronda de Copa Chile.

Te invitamos a continuación, a conocer cuándo juega Colo Colo contra el Pije por el partido de vuelta.

¿Cuándo juega Colo Colo la revancha por Copa Chile?

Colo Colo visitará el estadio Germán Becker de Temuco para enfrentar al conjunto local el próximo jueves 23 de junio a las 18:00 horas de Chile. El vencedor de esta llave, enfrentará en la siguiente fase al ganador del duelo entre Independiente de Cauquenes y Ñublense.