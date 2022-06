Mortero Aravena y su particular arenga a Temuco: "Jugaremos contra el único campeón de la Libertadores de nuestro país"

Colo Colo enfrenta este sábado a Deportes Temuco en Copa Chile, encuentro donde el Cacique tiene el favoritismo ante la escuadra de Primera B que dirige Jorge Aravena. Sin embargo, el Mortero asegura que no será un caramelo para el Cacique en Macul.

"Estamos trabajando, llevamos 14 días nosotros, haciendo un período de intertemporada y trabajando en la forma de jugar del equipo", comentó el ex DT de Valdivia que reemplazó a Cristián Arán, que no tuvo buenos resultados en la IX Región.

Sobre lo que propondrá en el Monumental, contó que "me gusta que mis equipos sean coordinados, con ataques bien elaborados, no me gusta tirar la pelota a ver qué pasa. Hay que crearle dificultades a la defensa rival".

Por lo mismo sostuvo que "Trataremos de hacer nuestro partido respetando el fútbol, no ensuciándolo, tratando de jugar bien al fútbol. ¿Si hay que hacer una marca personal? Bueno, todo está dentro de las posibilidades", siguió el Mortero.

Finalmente se refirió al entusiasmo que hay en el plantel por enfrentar a un elenco grande del fútbol chileno. "Todos los partidos son importantes, vamos a jugar contra el único campeón de Copa Libertadores que tiene nuestro país", motivó a sus dirigidos.

El encuentro entre albos y el Pije se jugará el sábado desde las 18 horas en el Monumental, mientras que la revancha está programa para el próximo jueves en el Germán Becker.