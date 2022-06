El balompié criollo se viste de gala esta semana para presenciar el inicio de la tercera fase de la Copa Chile 2022 a partir del jueves 16 de junio. Así, Colo Colo se estrenará en su defensa por el título recibiendo a Deportes Temuco el sábado 18, y desde ya Jorge Aravena empieza a vivir ese compromiso.

El Pije debe viajar hasta el estadio Monumental para jugar el duelo de ida ante el actual monarca del torneo y en el papel podría parecer que será un partido bastante accesible para los locales, sin embargo, el Mortero aparta esos pensamientos de su mente y sabe que en el fútbol las cosas se deciden en la cancha.

Por eso, el director técnico del cuadro temucano dialogó con TNT Sports en la previa del encuentro y advirtió que llegarán a Macul con el pensamiento claro en salir a dejar lo mejor de sí mismos en el terreno de juego, aunque también reconoció que su prioridad no es este torneo.

"Vamos a jugar al máximo, intentaremos jugar bien al fútbol. No me gustan los equipos que toman la pelota y la tiran arriba para pivotear. Me gusta el ataque bien construido, con el que vamos sumando gente para hacerle daño al rival", indicó de entrada.

Tras eso, el "Cañonero de América" apuntó que "la motivación es diaria y ante cada partido. Es una buena posibilidad para que nuestro jugadores muestren su fútbol en el Monumental", aunque destaca que es otro el torneo que le interesa más.

"La Copa Chile la debemos jugar y lo haremos en el máximo de la capacidad de cada uno de nuestro jugadores. Pero tenemos muy claro, lo hablé con Marcelo, que el objetivo primario es el ascenso", complementó.

"La gran preocupación para nosotros es disputar la liguilla para el ascenso a la Primera División. Cometimos errores que le permitieron al rival superarnos, sobre todo ante Barnechea, que tuvimos ocasiones y no acertamos. Y nos equivocamos una vez y nos anotaban", apuntó.

"Trabajamos para dar una idea clara de juego y de ahí en más, obtener resultados. Lo fuerte que vamos a enfrentar es el Campeonato Nacional. Si logramos los objetivos, lograremos el ascenso", concluyó.