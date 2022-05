Colo Colo tenía solo la opción de ganar ante Fortaleza para mantenerse con vida en Copa Libertadores en la que miraban de cerca la clasificación de los octavos de final tras una buen arranque en la fase de grupos, que se vino abajo con el empate visitando a Alianza Lima, que fue el comienzo de la debacle.

Los brasileños jugaron el compromiso de la manera más inteligente pegando en los momentos precisos y tras el encuentro, Claudio Borghi, hizo su análisis. "Me iría a la planificación que tenía el entrenador del partido porque uno planifica, y acá está el gran problema, de que te servía solo un resultado que es ganar. Tú dices que si en el primer tiempo no puedes hacer gol, que no me hagan un gol y en el segundo tiempo vemos cómo podemos quemar las naves para sacar el resultado", indicó en Todos Somos Técnicos.

"Te hacen el gol inmediatamente, en el primer tiempo, Fortaleza pateó tres veces al arco y metió dos goles. Entonces ya ahí estoy complicado porque tengo que empezar a remontar resultados y afortunadamente cayó ese gol al final del primer tiempo que te da esperanzas", continuó.

Pero luego hizo una mirada más global. "Es una pena, pero unos cachetazos nos vienen a dar realidades, no estamos para competir a niveles importantes como Copa Libertadores. Que Fortaleza vaya último en un campeonato con equipos millonarios no es una buena vara. Si quieres competir tienes que traer y eso es un costo económico para tener competiciones internacionales interesantes. Pasó con Calera por una falta sin sentido, lo de Católica y Colo Colo que tenía sus aspiraciones", puntualizó.

El Bichi prosiguió con su punto de vista. "Esto es consecuencia de un mal partido, no lo puedo calificar de malo, en el que no se hicieron las diferencias que se tenían que haber hecho que fue en Lima. Después tienes las realidades del fútbol sudamericano donde River gana 8-1 y Álvarez te hace seis goles y ahí está la dura realidad de presupuestos de equipos importantes y los que van a competir a ver qué pasa".

Borghi lamentó las condiciones en las que los equipos chilenos se presentan en competencias internacionales. "Nosotros no estamos con grandes presupuestos. Con el presupuesto de Flamengo, Palmeiras y de River y pagas el fútbol chileno completo. La jerarquía vale plata y cuando no la tienes no puedes aspirar a tener jerarquía", apuntó.