Roberto Rojas y Fernando Vergara, históricos jugadores de Colo Colo, manifiestan que el club debe vender a Pablo Solari debido a que el fútbol chileno no está en condiciones de negarse a una partida importante al extranjero pues hay que ser exportadores.

Cóndor Rojas es tajante con Colo Colo sobre un traspaso del Pibe Solari: "Que se vaya, no es Caszely ni Zamorano"

Pablo Solari ha revuelto el gallinero en Colo Colo. Su frustrada transferencia al América de México y las declaraciones diciendo que la dirigencia del Popular faltó a su palabra altera el ambiente el estadio Monumental e históricos albos han salido a opinar sobre su comportamiento.

Marcelo Barticciotto le pidió más respeto hacia Daniel Morón, el gerente deportivo, y ahora otros emblemas que fueron campeones en la institución también fueron categóricos con el delantero argentino.

Roberto Rojas, arquero que saltó a la fama en Colo Colo, comentó desde Brasil a Redgol que "yo creo que si él ya no tiene ninguna amabilidad de jugar por el club, deben liberarlo y venderlo. No puedes tener a un jugador que no quiera jugar, eso es básico".

Luego comentó que el problema "es que los jugadores no piensan solo por ellos, los empresarios se meten en sus cabezas y entre más joven venden a un jugador más provecho le van a sacar. Hoy el jugador decide por un conjunto de personas que lo rodean".

Claro que enfatiza en que el club también debe pensar en su salida. "Cuando los resultados no vengan, el precio será otro. Y no es Caszely ni Zamorano para no dejarlo ir", manifestó el Cóndor.

En tanto Fernando Vergara, artillero de los albos en la década de los 90, sostiene que "puede ser que haya un bajón en el jugador que sea determinante en su carrera, porque al final como clubes sudamericanos tenemos que tener claro que somos clubes exportadores. Es la forma de tener solvencia en los clubes. Fue buena oferta, debió haberse ido".

Agrega que "aparte que el jugador, de alguna manera, se tiene que haber ilusionado con jugar en el más grande de México, debe estar golpeado porque no se concretó por intereses del club, que estiró demasiado el elástico. Hay que exportar".

Finalmente Vergara opina que "River es exportador, Boca lo es, Flamengo también. Llegó una oferta que era buena para el fútbol chileno, sobre todo porque estamos de capa caída, no vamos al Mundial. Hay que ver la realidad y el contexto de lo que somos en este momento".