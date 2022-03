La semana del Superclásico del Campeonato Nacional es muy movida en el mundo del periodismo deportivo del país y en la previa del compromiso entre Colo Colo y Universidad de Chile es analizado por uno de los rostros de TNT Sports, Verónica Bianchi, en una conversación con RedGol.

La reportera afirma que ambos que ambos equipos tienen argumentos suficientes para llevarse el encuentro. "Colo Colo es un equipo que está más consolidado, se conoce mucho más, con el técnico, con los jugadores. Si bien no le ha salido en las últimas fechas, están consolidados", manifestó.

"Siento que lo que le pasa a Colo Colo es que sus extremos no están pasando un buen momento, tanto Solari como Costa y eso afecta la parte ofensiva. Me parece que Pavez, que le da mucho orden al mediocampo, pero siento que necesita un tiempo más para que el resto se acople más a él", indicó.

Sin embargo, cree que los azules tienen el suficiente nivel para volver a ganar un duelo ante su enconado rival. "Escobar sabe que tiene demasiado que jugarse y a diferencia de los últimos Superclásicos, Colo Colo no se ha enfrentado a una Universidad de Chile con este poderío ofensivo. Creo que (Ronnie) Fernández y (Cristian) Palacios pueden causar estragos. Colo Colo no se ha enfrentado a una U con dos jugadores así".

Además, afirma que este grupo laico no le pesa la mala racha que tienen ante el Cacique. "Todos en la U coinciden en lo mismo, que no tienen por qué cargar con la mochila, son un grupo nuevo, no son responsables de la campaña anterior y menos de lo que no vienen haciendo hace 20 años y han recibido ese mensaje en el camarín y están convencidos que no tienen que cargar con eso", puntualizó.

Bianchi, además, se animó a lanzar su predicción. "Yo creo que Colo Colo futbolísticamente está un peldaño más arriba y por eso digo que podrían ganar, quizá con un gol de Lucero, pero la U tiene buenos delanteros. Me cuesta pensar en un 1-0. No sé, será 1-1".