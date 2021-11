A dos días del partido de Colo Colo ante Unión Española, en el Cacique se supo de un nuevo caso de coronavirus en el plantel, situación que pese a complicar, el entrenador Gustavo Quinteros no se complica.

El estratega albo dio una larga conferencia de prensa, donde se mostró confiado en que no perderán más jugadores de cara al encuentro ante los hispanos, debido a que afirma que cumplieron con todos los protocolos sanitarios.

"No tengo ningún temor de que pueda haber un contacto estrecho", dijo de forma tajante el ex DT de la selección boliviana. "Es un nuevo caso, es un virus que está en el mundo, que nos está afectado a toda la sociedad, a todos los ámbitos, en todos los deportes, y vamos a tener que convivir con esto por mucho tiempo", expresó.

"Nosotros estamos tranquilos, no estamos preocupados, la persona infectada está bien de salud, y estamos tranquilos porque estamos cumpliendo al pie de la letra el tema del protocolo, de los entrenamientos. Nos preocupa el tema porque nos ha pasado anteriormente y no pudimos competir de forma normal en partidos anteriores, donde nos perjudicó el hecho de no sumar puntos para estar tranquilos. Esperamos el jugador se pueda recuperar rápido, pueda entrenar y se recupere para el partido final, porque para este ya no va a estar", agregó el adiestrador.

El argentino nacionalizado boliviano explicó que pese al contagiado, los jugadores pudieron entrenar con normalidad de cara al partido ante Unión Española.

"El equipo pudo entrenar, cumplimos con los protocolos, los jugadores no se cambian juntos, estamos distanciados, no compartimos nada en espacios cerrados, solo nos juntamos en la cancha para entrenar. No debería haber ningún problema…. el virus está en la sociedad, no en Colo Colo, nosotros estamos cumpliendo, la gente ya vino a revisar todo y se dieron cuenta de que cumplimos los protocolos, estamos tranquilos", expresó.

Colo Colo se mide este domingo desde las 18:00 horas a los rojos, en un partido vital en la lucha por el Campeonato Nacional.