Ricardo Dabrowski y la inminente partida de Maxi Falcón de Colo Colo: "Hay que ver los intereses que pesan"

El uruguayo Maximiliano Falcón cada vez está más lejos del estadio Monumental. Es que el defensa que se convirtió en uno de los más queridos por los hinchas de Colo Colo por su garra y entrega, está a un paso de volver a su país para firmar por Peñarol.

El zaguero perdió la confianza del entrenador Gustavo Quinteros, quien tras la llegada de Emiliano Amor y la recuperación de Matías Zaldivia, lo relegó al banco de suplentes, situación que no tiene muy conforme al Peluca, quien quiere tener continuidad y por lo mismo, está dispuesto a escuchar ofertas de otros clubes.

Ante la inminente partida del jugador al Manya, el ex jugador del Cacique y campeón de la Copa Libertadores en 1991, Ricardo Dabrowski busca explicaciones a la posible salida del defensor.

"Hay que ver los intereses que pesan, los datalles y es difícil tener estabilidad cuando un club contrata a un jugador pero no sabe por cuanto tiempo. No sé puede proyectar nada y no sé cuales son los detalles", sostuvo Dabrowski a RedGol.

El que fuera técnico del Cacique en el año 2004 aún busca razones por las cuales Falcón no es titular en los albos.

"No sé exacto los motivos que pudieron pasar, de que porque no venía siendo titular este chico. La verdad que no sé los motivos y porque razón. Pero lo escuché que digo que si no iba a tener continuidad quería tener continuidad en otro lugar", dijo el ex goleador.

Falcón muy cerca de partir - AgenciaUno

"Leí las declaraciones de este chico donde dice que si no viene siendo titular y viene otro club, es donde prima siempre la decisión del jugador", finalizó.