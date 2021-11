El comentarista deportivo de radio Agricultura golpea la mesa tras escuchar las declaraciones del técnico albo, luego de cumplir cuarentena. Para el ex futbolista en Colo Colo no han hecho autocrítica de los errores que han cometido en la pandemia.

Los casos de Covid-19 es un tema que sigue rondando por Colo Colo y lo que ha pasado en el Campeonato Nacional, donde los albos por contagios tuvieron que jugar ante Audax Italiano con un equipo con juveniles, además que les tuvieron que suspender el duelo contra Santiago Wanderers.

Por lo mismo, una vez que el técnico Gustavo Quinteros pudo volver al Monumental, disparó asegurando que "el campeón puede ser un equipo que tenga suerte con los contactos estrechos y no el mejor".

Este mensaje no gustó para nada en Patricio Yáñez, comentarista de radio Agricultura, quien se le fue con todo en contra al técnico de Colo Colo por sus dichos.

"Sabes lo que pasa es que es grave lo que dice Quinteros. Cuando ha muerto tanta gente, donde se ha contagiado y lo ha pasado mal tanta gente, no puedes pensar que te van a andar perjudicando. La verdad, cortenla. Que la corte. En serio. Te digo la verdad, que si esto fuera algo menor y pudiéramos jugar está bien. Pero ahora los que se han sacado la cresta para que no fallezca más gente en Chile están perjudicando a Colo Colo. ¿Eso está diciendo Quinteros? No hay reconocimiento de los errores que han tenido", comenta Yáñez en Agricultura.

El comentarista deportivo, molesto por las declaraciones, entrega ejemplos de los errores que Colo Colo ha cometido en el periodo de pandemia, donde asegura que no hubo autocrítica alguna por estas situaciones.

"El equipo que retornó jugando copa internacional en Brasil y se hizo el leso obligando a suspender el partido, cuando debió jugarlo con los hombres que estaban en Chile. Que comete el mismo error después de jugar con la U y que comente el mismo error después de jugar contra Católica. Así después cree que toda la gente que está salvando vidas quiere perjudicar a Colo Colo", lo repasa el ex jugador.

Por lo mismo, golpea firme la mesa por Quinteros y el manejo que ha tenido el club por estas situaciones: "Pero qué mente tiene. Podrá discutir de los árbitros, pero no discuta con gente que lo único que quiere es que en este país no se muera mas gente. Lo encuentro increíble y cero autocrítica, cero. Por qué esto no le ha pasado a otros clubes y cuando ha pasado asumen responsabilidades", finaliza.