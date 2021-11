El técnico de Colo Colo no se hace problemas por la campaña de los Cruzados, que no dan tregua en la lucha por el título. Dijo que el campeonato se desvirtuó con las cuarentenas que les impusieron.

Colo Colo regresó a los trabajos en el estadio Monumental tras haber pasado días en cuarentena con más de 100 contactos estrechos de coronavirus. El Cacique otra vez se vio afectado por la autoridad sanitaria, al punto de jugar obligado ante Audax Italiano con varios menores de edad y que recibieron la convocatoria durante la madrugada.

En conferencia de prensa este viernes previo al duelo con Santiago Wanderers, Gustavo Quinteros conversó con los medios y disparó con todo por los puntos que han dejado en el camino por una decisión que califican de injusta.

"Es un campeonato que no es natural, que está desvirtuado. Puede suceder que el campeón sea un equipo que tenga suerte con los contactos estrechos o que le toque jugar con equipos con muchos contactos o no sufriera esas cosas y no el mejor equipo", lanzó el DT albo.

Quinteros recalcó que en Colo Colo se sienten perjudicados por la autoridad sanitaria, que en el presente torneo le ha enviado a cuarentena a más de 100 personas. "Ahí se desvirtúa y no solo en la parte alta, en la baja también. Puedes tener algún contagio, como en el país y el mundo, y si tuviste la suerte de no tener contactos está todo bien, pero si te meten 20, ¿cómo haces? Es difícil".

El técnico del Cacique fue más allá e insistió en que tanto el partido ante Audax como cualquier otro en que un equipo se viera afectado por el coronavirus, no debieron realizarse. "Como opinión mía, no se debieron jugar esos partidos donde hay ventaja deportiva. Tanto arriba como abajo, se pueden sacar ventajas donde no debería. Sería fantástico y sería emocionante que no haya esas injusticias, para nadie. Ni para arriba ni para abajo".

No se preocupa de la UC

Tras aplazar los partidos con Santiago Wanderers y Deportes Melipilla, Colo Colo perdió el liderato con Universidad Católica. Eso sí, ganando mientras se pone al día recuperara los dos puntos de diferencia. "Nosotros trabajamos pensando en nosotros. Mostrar los videos de los partidos, de cómo superamos a los rivales, pensar que así se puede ganar", dijo Quinteros.

De hecho y manteniendo su crítica por los contactos estrechos, el técnico no baja los brazos. "Todavía el torneo, a pesar de los partidos que jugamos con juveniles y gracias al gran trabajo de los muchachos que sacaron puntos de ventaja, depende de nosotros".

Finalmente adelantó los duelos con Santiago Wanderers y Melipilla, vitales para recuperar la cima. "Saldremos a buscar el partido para ganarlo y seguir arriba, en un lugar que Colo Colo consiguió jugando bien y con un equipo competitivo. Trataremos de jugar de aquí al final tratando de sumar de a tres".